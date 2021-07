FGTS 2021: Caixa faz liberação de até R$ 2.900; veja como receber

O saque-aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador resgatar anualmente parte do seu saldo depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os trabalhadores nascidos em julho já podem sacar o benefício. Veja quem pode receber e o calendário com todas as datas.

A liberação do saque ocorre sempre no mês de aniversário do cidadão. Vale ressaltar, que quando o trabalhador opta por esta alternativa de saque, não terá direito de receber o FGTS integral após demissão sem justa causa, apenas a multa de 40% da rescisão sobre o saldo.

Além disso, o trabalhador que adere à modalidade de saque-aniversário tem até três meses para receber o saldo. Neste sentido, os aniversariantes de julho têm até o dia 30 de setembro para sacar o valor.

Quem tem direito?

O cidadão que deseja aderir ao saque-aniversário deve trabalhar com carteira assinada e possuir saldo no FGTS. Também, é preciso informar a decisão de aderir a modalidade de saque na Caixa Econômica.

Para isso, o trabalhador pode acessar o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS, no site do FGTS, no Internet Banking Caixa, além da adesão presencial nas agências da instituição financeira.

Vale ressaltar, que para aderir a opção, o trabalhador deve realizar o pedido até o último dia útil do mês em que faz aniversário. Caso o prazo já tenha passado, o procedimento só poderá ser realizado no próximo ano.

Calendário de pagamentos

Mês de aniversário Período para saques Janeiro 04/01 a 31/03 Fevereiro 01/02/ a 30/04 Março 01/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 03/05 a 30/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 02/08 a 29/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 01/10 a 31/12 Novembro 01/11 a 31/01/2022 Dezembro 01/12 a 28/02/2022

Qual o valor do saque-aniversário?

O valor disponibilizado pelo saque-aniversário pode variar conforme a faixa de saldo no FGTS. Para cada uma, existe uma porcentagem de desconto. Confira a tabela a seguir:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900