Filmes que vão te motivar profissionalmente

Assim como os livros, as obras cinematográficas podem ser uma grande fonte de entretenimento. Porém, não é apenas para divertir que essas obras servem. As histórias apresentadas podem nos emocionar, nos envolver e até nos inspirar. Nesse sentido, é comum nos identificarmos com os personagens que estamos vendo.

Por isso, separamos uma lista com alguns filmes que irão te trazer lições profissionais valiosas para você alavancar a sua carreira.

Filmes para te motivar profissionalmente

Como enlouquecer seu chefe, de 1999

Essa comédia narra a vida de Peter Gibbons, um programador que está insatisfeito com seu ambiente de trabalho. Após desenvolver um quadro depressivo que compromete sua vida profissional e pessoal, ele decide ir a uma sessão de hipnoterapia.

Ao sair da sessão, seu comportamento muda e ele passa a encarar seu trabalho com outra forma. Essa mudança é rapidamente vista por seus chefes e colegas que logo elogiam sua produtividade. Contudo, ao saber que muitos de seus amigos serão demitidos devido a um corte de funcionários, ele resolve agir para mudar a situação.

Um Senhor Estagiário, de 2015

Após se aposentar, Ben Whittaker decide retornar ao mercado de trabalho aos 70 anos, mesmo com a idade já um pouco avançada. Para se reinventar, ele assume um cargo de estagiário em uma startup de moda.

Você Pode Gostar Também:

A empresa é comandada pela jovem Jules Ostin, que apesar da pouca experiência, fez a empresa crescer rapidamente. Isso lhe custou boa parte de sua vida pessoal, visto que esteve sempre dedicado ao trabalho. A chegada de Ben muda completamente o ambiente da empresa e a vida de Jules, que desenvolve com ela uma bonita amizade.

Spotlight: Segredos Revelados, de 2015

Por fim, apresentamos o filme Spotlight, que se baseou em uma história real e mostra a importância de um trabalho em equipe. A obra narra a saga de um pequena equipe de jornalistas que se dedica a produzir matérias investigativas.

Após saber de uma acusação de abuso infantil contra o arcebispo da cidade, o editor Marty leva o assunto a sua equipe. Assim, eles embarcam numa perigosa trama para aprofundar a investigação e responsabilizar os culpados.

Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja também O que é e como funciona uma ONG.