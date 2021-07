Está em busca de uma oportunidade de recolocação profissional? Esta pode ser a sua chance, já que a Hilab oferece 100 vagas de emprego para diversas funções. As chances são destinadas às cidades de Curitiba (PR), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Manaus (AM), sendo todas elas com foco na atuação presencial.

Grande parte das oportunidades são para atuação no departamento de sucesso do cliente, mas há postos de trabalho disponíveis também em outras áreas, como marketing, logística, administrativo, operações, produto e tecnologia.

A health tech, que utiliza a tecnologia diagnóstica para oferecer exames laboratoriais com resultados ágeis e confiáveis, busca profissionais para as posições de Analista da Qualidade, Analista de Atendimento Clínico, Analista de Atendimento Técnico, Analista de Atendimento Usuário, Analista de Banco de Dados Pleno (DBA), Analista de Conteúdo (foco em Branding), Analista de Conteúdo (foco em Inbound Marketing), Analista de Dados, Analista de Governança de Dados Sênior, Analista de Help Desk, Analista de Inventário, Analista de Marketing, Analista de Mídias Sociais, Analista de Sucesso do Cliente, Desenvolvedor(a) Back-end Pleno (Java), Desenvolvedor(a) Flutter Sênior, Desenvolvedor(a) Java Embarcado, DevOps Engineer (DataOps), Gerente de Sucesso do Cliente e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição e a empresa ressalta que entende a diversidade como fator chave para seu sucesso. Por isso, todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independentemente de gênero, raça, sexo, etnia, religião, orientação sexual e qualquer outra característica.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como vale alimentação, vale transporte ou combustível, plano odontológico, plano de saúde Unimed, entre outros.

Como se candidatar às vagas da Hilab

Os interessados devem acessar o site https://hilab.gupy.io/ para cadastrar o currículo e acessar a lista completa de vagas disponíveis. Na plataforma, é possível obter, ainda, detalhes sobre os requisitos e escopo de atuação de cada uma das posições.