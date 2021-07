Hospital Albert Einsten abre vagas de emprego pelo país

Hospital Albert Einsten abre NOVAS oportunidades de emprego para colaboradores de diferentes áreas de atuação pelo país. São mais de 20 oportunidades disponíveis, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações!

Hospital Albert Einsten anuncia oportunidades de emprego para diferentes áreas

O Hospital Albert Einsten divulgou mais de 20 vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes funções em todo país. Dentre as oportunidades, estão os cargos a seguir:

Nutricionista IIRS Pl – Exclusivo para PCD;

Suporte Técnico – Exclusivo para PCD;

Assistente Administrativo IIRS I – Exclusivo para PCD;

Médico Plantonista Clínico II – Exclusivo para PCD;

Analista de Laboratório Pleno – Recife;

Médico Psiquiatra IIRS I;

Psicólogo Pl – Exclusivo para PCD;

Medico ESF II – Exclusivo para PCD;

Analista Projetos Pl – Exclusivo para PCD;

Médico Plantonista Clinico IIRS I – Exclusivo para PCD;

Instrutor Médico – Exclusivo para PCD;

Técnico Alta Tensão – Exclusivo para PCD;

Engenheiro de Dados – Exclusivo para PCD;

Cientista de Dados – Exclusivo para PCD;

Analista de Dados – Exclusivo para PCD;

Representante Comercial – Pessoa jurídica;

Aprendiz Técnico Manutenção;

Auxiliar de Farmácia Hospitalar.

Você Pode Gostar Também:

Além disso, a empresa disponibiliza remuneração de acordo com o mercado de trabalho e mais os benefícios de convênio médico, auxílio farmácia, horário flexível, convênio odontológico, auxílio fretado, seguro de vida, vale transporte, auxílio creche, home office e vale alimentação.

Como se inscrever

Para mais informações e se inscrever em uma das oportunidades abertas no Hospital Albert Einsten, os candidatos precisam acessar o link de participação, considerar todos os requisitos informados e, clicar em candidate-se.

Gostou das informações? Acompanhe o Notícias Concursos!