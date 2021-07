Jânio Oliveira, um jovem servidor desponta com nova liderança sindical em Penedo

A eleição para a escolha do novo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – SINDSPEM, parece que começa a tomar corpo em Penedo.

As eleições que provavelmente acontecerão no último trimestre de 2021 começa a tomar forma.

Dentre muitos servidores, nomes como o do jovem Jânio Oliveira começam a aparecer.

Jânio é servidor da autarquia SAAE a quase 11 anos.

Graduado em Gestão e após exercer vários cargos administrativos no corpo de funcionários do SAAE ele desponta como liderança dentre os funcionários.

Com uma boa articulação política e um bom relacionamento com os servidores públicos, Jânio traz todas as características para ser um forte nome para pleitear a cadeira da presidência do referido sindicato.

Ele traz como ponto forte sua habilidade organizacional e também um poder de mobilização e gerência muito singular.

Parece que novas lideranças tentarão dar novos rumos e trazer de volta a confiança do servidor em seu sindicato.

Por Assessoria