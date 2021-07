Johnson Controls divulga vagas de emprego pelo país

Johnson Controls divulga NOVAS vagas de emprego abertas para colaboradores de diferentes áreas de especialização pelo país. São diversas oportunidades disponíveis, com chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, quais os cargos ofertados e como se inscrever!

Johnson Controls anuncia oportunidades de emprego para diferentes áreas

A Johnson Controls divulgou NOVOS empregos disponíveis para profissionais de diferentes funções em todo país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece os benefícios de convênio médico, convênio odontológico, auxílio creche, vale refeição, vale transporte e seguro de vida. Dentre as oportunidades, estão:

Você Pode Gostar Também:

Técnico de Campo Jr. – São Paulo;

Técnico de Manutenção – São Paulo;

Supervisor de grandes contas – exclusivo para PCD – Barueri/ SP;

Técnico de Sistemas I – exclusivo para PCD – São Luís/ Maranhão;

Técnico de Sistemas I – São Luís;

Consultor de Vendas Externas – Rio de Janeiro;

Consultor de Vendas Externas – Santos;

Consultor de Vendas Internas I – Barueri;

Supervisor de Vendas Externas – Rio de Janeiro;

Técnico de Instalação de Sistemas – Brasília;

Técnico de Instalações de Sistemas I – Brasília;

Técnico de Instalações de Sistemas I – exclusivo para PCD – Brasília;

Técnico de Campo JR – SP e RJ.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis na Johnson Controls, os candidatos precisam acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

Gostou das informações? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!