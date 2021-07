Linea Alimentos oferece oportunidades em três cidades

A Linea Alimentos, empresa brasileira que possui o maior portfólio de alimentos sem adição de açúcares do país, está oferecendo oportunidades em três cidades diferentes – São Paulo (SP), Anápolis (GO) e Rio de Janeiro (RJ). Há chances, ainda, para interessados em trabalhar de forma remota.

As vagas são para as áreas Comercial, Administrativa, Merchandising, P&D e Suprimentos. Os candidatos poderão concorrer às posições de Coordenador de Suprimentos, Especialista de Pesquisa e Desenvolvimento, Executivo de Vendas Key Account Farma, Promotor de Merchandising, entre outras. A empresa recebe, ainda, currículos para seu banco de talentos e vagas futuras.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas as oportunidades são para pessoas com e sem experiência.

Os contratados pela Linea receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como remuneração variável, bônus anual, plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, seguro de vida e acesso ao Gympass e ao Apoio Pass. Os profissionais, de acordo com o cargo, também receberão um carro, celular e notebook para desempenhar sua função.

Como se candidatar às vagas da Linea Alimentos

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Linea Alimentos deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://linea.gupy.io/ e cadastrar seu currículo.

Há anos no mercado, a companhia busca profissionais que compartilhem dos seus valores e ajudem a inspirar as pessoas a terem mais qualidade de vida e transformar suas visões sobre alimentação saudável.

