Luca: saiba como utilizar o filme na sua redação 

Luca: repertório para redação

O uso de repertórios na redação é fundamental, tanto dentro de vestibulares e concursos como na prova do ENEM.

Ainda, todos nós sabemos que, normalmente, o tema da redação nas mais variadas provas costuma ser algo relacionado à algum tópico que está em alta na atualidade.

Dessa maneira, o texto de hoje trouxe uma dica de repertório extremamente atual e original que vai te ajudar a alcançar uma excelente nota na redação: o filme Luca.

Luca: repertório estratégico

O filme Luca foi lançado no ano de 2021 e está disponível na plataforma Disney+.

Até o presente momento, o filme tem causado uma excelente reação da crítica e do público. A obra, que traz como protagonistas Luca e Alberto, provoca uma série de reflexões interessantes nos telespectadores.

Assim, o uso desse filme como um repertório na sua redação pode fazer com que você receba pontos extras pela atualidade e pela originalidade do mesmo.

Vamos, a seguir, descobrir quais são alguns dos possíveis temas em que o filme Luca pode ser inserido como repertório.

Tolerância e Intolerância

O filme Luca aborda um tema extremamente importante e atual: a intolerância. Isso porque, na obra, as pessoas que moram na cidade sentem uma certa aversão aos monstros marinhos.

Porém, ao longo do filme, os dois grupos acabam se aproximando, na medida em que entendem que a intolerância e o preconceito podem ser gerados pelo desconhecimento do diferente. Quando os habitantes da cidade e os monstros se conhecem melhor, a intolerância dá espaço para a tolerância.

Esse processo de aceitação do diferente acontece principalmente entre os personagens Giulia, Alberto e Luca.

A importância do conhecimento e da aprendizagem

O protagonista Luca passa, ao longo do filme, por um processo de aprendizagem e de acesso ao conhecimento (esse que, por sua vez, lhe era negado).

O filme busca ilustrar o poder do conhecimento, principalmente por meio da leitura e da valorização da escola.

O papel da família

No filme Luca, a mãe do protagonista é extremamente protetora. Uma de suas atitudes radicais envolve o ato de impedir que Luca chegue perto da superfície terrestre ou tenha contato com seres humanos.

Porém, ao longo da obra, a mãe de Luca compreende o verdadeiro papel da família no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e sofre um processo emocionante de aceitação. Essa transformação pode ser utilizada também em temas que envolvem a aceitação das diferenças.