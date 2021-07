Nubank vai disponibilizar novas funções para contas PJ

O Nubank noticiou nesta quarta-feira (28) uma nova ferramenta para auxiliar e facilitar a vida dos empreendedores que possuem uma conta PJ (Pessoas Jurídica) aberta com o banco. Trata-se de uma nova área de cobranças e também da possibilidade de receber vendas via cartão de crédito.

Com o novo mecanismo, todas as contas PJ do Nubank serão capazes de receber os faturamentos através da função PIX ou boleto bancário, além de realizar a cobrança aos clientes por meio de mensagens personalizadas e acompanhar os status de cada venda efetuada.

Com o ingresso no chamado sistema SLC, o Nubank adquiriu o benefício aos seus clientes de realizar o cadastro tanto de contas PJ como de PF (Pessoa Física) como contas domiciliárias de recebimentos por cartão de débito e crédito, além dos vales refeição e alimentação.

Ambas funcionalidades estarão disponíveis no próprio aplicativo do banco, onde a área de cobrança fornecerá aos usuários um controle total sobre os pagamentos, com informações claras sobre o status das cobranças, período e dados dos pagadores. Ao gerar uma nova cobrança, poderá ser encaminhada aos clientes por redes sociais, e-mail ou outras mídias.

Saiba mais sobre a conta PJ do Nubank

Neste ano a abertura de contas para pessoas jurídicas no Nubank completa dois anos de existência. São contas isentas de taxas de manutenção, com transferências gratuitas sendo por PIX, TEDs ou DOCs, além de ser 100% digital. Agora com uma nova área de cobranças e recebimentos via cartão de débito e crédito.

Esta última função se tornou possível devido à entrada do Nubank no Sistema de Liquidação de Crédito (SLC), que administra as vendas por cartão de crédito no território brasileiro. Ao cadastrar a conta PJ do Nubank, é possível receber os faturamentos de vendas diretamente nela, desde que todas as cobranças sejam geradas por lá.

Explicando melhor, no momento em que é realizado o registro para começar a realizar vendas como em deliverys, por exemplo, é necessário escolher um banco para cadastrar uma conta de domicílio, e com a novidade, o Nubank faz parte da lista de bancos disponíveis.

Benefícios dos clientes

Além do pioneirismo no ramo de bancos digitais, o Nubank tem conquistado o protagonismo no cenário também por conta da economia atrelada aos usuários que possuem a conta digital. Mais de R$ 20 bilhões de reais foram economizados pelos clientes, pura e simplesmente por realizarem transações pelo banco.

Esse número pode ser acompanhado em tempo real através da página de impacto social do próprio Nubank. Outro fator que possui um grande impacto na usabilidade do aplicativo, é a simplicidade em seu uso e o fato de que o aplicativo é altamente intuitivo, de forma que os usuários conseguem facilmente resolver qualquer problema, mesmo sem o atendimento presencial de uma agência.

Vale lembrar que o Nubank nasceu como uma startup em São Paulo, assim como tantas outras no cenário brasileiro, principalmente no cenário pandêmico. Apesar da fundação regional, hoje a empresa possui operações internacionais no México e na Colômbia. Além dos escritórios localizados na Argentina, Alemanha e Estados Unidos.