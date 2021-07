Paulistas criticam regras para recebimento do vale-gás do Governo

O Governo de São Paulo começou nesta última semana a liberação do dinheiro para os beneficiários do programa Vale-gás. De acordo com as informações oficiais, o projeto em questão está pagando três parcelas bimestrais no valor de R$ 100 cada uma. Isto é, cada pessoa recebe essa quantia de dois em dois meses até o final deste ano.

O fato, no entanto, é que tem muita gente reclamando das regras que o Governo impôs para o recebimento do benefício em questão. De acordo com essas pessoas, essas normas estariam impedindo que muita gente que precisa desse dinheiro receba o montante como todos os outros usuários do projeto.

De acordo com o Governo do estado de São Paulo cerca de 104 mil família estão recebendo o dinheiro do programa. Elas, aliás, começaram a receber essas parcelas ainda na última semana. Não há dados sobre a quantidade de pessoas que precisam dessa ajuda no estado de São Paulo, mas se imagina que seja muito maior do que esse número de beneficiários.

Além disso, usuários das redes sociais criticam também a questão da falta de uma abertura de inscrições para o programa. É que o Governo Federal preferiu não abrir esse tipo de seleção. Eles preferiram portanto analisar a situação de cada um dos beneficiários para decidir quem pode e quem não pode receber as quantias do projeto.

Outro ponto que está sendo alvo de críticas é que o programa de São Paulo só permite que cidadãos de determinadas áreas e municípios do estado recebam esse dinheiro. Então se o cidadão não mora em uma dessas áreas, ele não vai poder receber o vale-gás, mesmo que cumpra todos os outros requisitos.

Quem pode receber

Pelas informações do Governo do estado de São Paulo, apenas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade podem receber esse benefício. Inclua aí portanto os cidadãos que estão em contexto de pobreza ou de extrema pobreza.

Para estar nesta situação, o cidadão precisa estar recebendo até, no máximo, R$ 178 de maneira mensal per capita em sua casa. Se passar disso, então essa pessoa não vai poder receber o dinheiro do Auxílio em questão.

Vale lembrar que o Governo do estado de São Paulo também exige que o indivíduo tenha um cadastro ativo no Cadúnico. Essas foram as maneiras que as autoridades locais encontraram para achar as pessoas que realmente precisam do quantitativo neste momento.

Auxílio Emergencial

Em alguns pontos, o Vale-gás do Governo de São Paulo se assemelha com o Auxílio Emergencial do Palácio do Planalto. Nos dois casos, os idealizadores decidiram não abrir nenhum tipo de inscrição.

Para muita gente isso pode ser um erro. É que algumas pessoas que não estão no Cadúnico podem acabar sofrendo para conseguir entrar em qualquer programa social neste momento. Essa é a base de dados que o Governo usa.

Recentemente o Planalto anunciou que o Auxílio Emergencial vai ganhar uma prorrogação de mais três meses. Com isso, o programa deverá seguir fazendo pagamentos até, pelo menos, o próximo mês de outubro. O Governador de São Paulo, João Dória (PSDB) também admitiu que pode prorrogar o seu.