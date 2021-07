PicPay 2021: LIBERADO novo empréstimo via aplicativo neste ano

Em tempos de pandemia muitas famílias estão tendo problemas para conseguir empréstimos e acesso ao crédito. Porém, com a ascensão de instituições financeiras e fintechs novas possibilidades foram criadas. Uma dessas instituições é o PicPay.

Antes de concluir o empréstimo do PicPay, é possível fazer uma simulação dessa operação. Nessa simulação, cada usuário pode ver o valor pelo qual é limitado a emprestar. Esse valor é calculado previamente pelo próprio aplicativo, conforme uma análise do perfil de crédito do cliente.

Além disso, o PicPay permite que você escolha a data de pagamento da primeira parcela e também o número de prestações. É importante levar em fala que quanto maior o número de parcelas escolhida, maior será o valor do juros total do empréstimo, ou seja, maior será o montante devolvido para a fintech.

Após a confirmação do empréstimo, sua solicitação passa pela aprovação do PicPay. Dessa forma, o dinheiro será depositado na sua carteira em até uma hora. Outro ponto a se destacar, é que é possível pagar boletos diretamente no aplicativo ou transferir o dinheiro para sua conta bancária de preferência.

Como fazer o empréstimo no PicPay?

Primeiramente, é importante lembrar que a operação pode ser feita para celulares Android e iOS (no caso de ser iPhone). Desse modo, para fazer o empréstimo no PicPay, basta seguir os seguintes passos:

Abra o aplicativo do PicPay; Acesse a opção “Carteira”; Vá até “Empréstimos”; Escolha a opção “Empréstimo pessoal”; Toque em “Simular empréstimo”; Escolha seu objetivo (Nesse caso, pode ser comprar um carro, fazer reformas, pagar dívidas, etc); Selecione o valor que deseja emprestar; Coloque a data de vencimento da primeira parcela e o número de prestações, de acordo com sua necessidade. Vai aparecer na tela uma simulação feita em tempo real, onde você pode conferir o valor total a ser pago, de acordo com as taxas que foram aplicadas; Toque em “Ver detalhes”, e se concordar com o contrato toque em “Contratar empréstimo”.

Saiba mais sobre o empréstimo pelo aplicativo

O empréstimo pelo aplicativo do PicPay é totalmente seguro. A fintech assegura que os dados permanecem seguros e criptografados. Além disso, o usuário pode rever todas as taxas e condições em seu contrato quando quiser. É importante sempre ter uma atenção especial para essas taxas.

Do mesmo modo, o cliente pode pagar as parcelas pelo próprio aplicativo do PicPay até as 19h de qualquer dia útil, usando o saldo, que pode ser visto na aba “Carteira”. A ferramenta também te avisa por e-mail quando as datas de vencimento estão próximas, o que pode ser muito importante para que você se organize com o cronograma de pagamento.

Porém, é importante ressaltar que a instituição não fornece seguro. Sendo assim, se você tiver algum imprevisto e não puder pagar as parcelas, elas vão continuar sendo expostas a incidência de juros, que são cobradas normalmente. Nesse caso, é essencial ficar atento para não se complicar nos juros em excesso

Em suma, vale ressaltar que se você pagar suas parcelas de forma antecipada, o PicPay diz que é possível obter desconto no empréstimo. Para alcançar esse benefício, é só entrar em contato no aplicativo com a fintech, acessando a “Central de Ajuda”.