PicPay divulga novas oportunidades de Emprego; confira os cargos

CARGOS LOCALIDADES Advogado Especialista – Societário São Paulo/SP Agile Coach São Paulo/SP e Remoto Analista Comercial | Auditoria e Performance São Paulo/SP Analista de Continuidade de Negócios e Risco Operacional Junior São Paulo/SP e Remoto Analista de Contratos e Fornecedores de TI Pleno São Paulo/SP Analista de Controle Financeiro São Paulo/SP Analista de CRM | Sênior São Paulo/SP Analista de Dados Pleno São Paulo/SP Efetivo Analista de Dados Pleno São Paulo/SP Efetivo Analista de Dados | Portfólio São Paulo/SP e Remoto Analista de Dados Sênior São Paulo/SP e Remoto Analista de dados Sênior | Open Banking São Paulo/SP e Remoto Analista de Estratégia Comercial Long Tail São Paulo/SP Analista de Estratégia de Prevenção à Fraude São Paulo/SP e Remoto Analista de Estratégia de Prevenção à Fraude Pleno São Paulo/SP e Remoto Analista de Growth | Mídia de Performance – Aquisição São Paulo/SP Analista de Growth Sr. – Store, Social & Ads São Paulo/SP e Remoto Analista de Informações Gerenciais Plêno São Paulo/SP e Remoto Analista de Negócio São Paulo/SP e Remoto Analista de Negócios | Operações Wallet São Paulo/SP Analista de Negócios Sênior – Chargeback São Paulo/SP Analista de PLD Júnior São Paulo/SP Analista de Portfólio Sênior | Core AI São Paulo/SP e Remoto Analista de Portfólio Sênior | P2P São Paulo/SP e Remoto Analista de Portfólio Sênior | Social São Paulo/SP e Remoto Analista de Portfólio Sênior | Tech São Paulo/SP e Remoto Analista de Product Marketing São Paulo/SP Analista de Relacionamento II | Alto Impacto Vitória/ES e Remoto Analista de Segurança da Informação Pleno (Segurança de Aplicações) São Paulo/SP e Remoto Analista de Segurança da Informação Sênior | SecOps São Paulo/SP e Remoto Analista de Segurança da Informação Sênior (Segurança de Aplicações) São Paulo/SP e Remoto sa São Paulo/SP Analista de TI – Pleno |Service Management São Paulo/SP e Remoto Analista de Trade Marketing Pleno São Paulo/SP Analista de Trade Marketing Sênior – Rio de Janeiro Trabalho Remoto Analista Integração São Paulo/SP Analista Product Marketing Sênior | Oferta São Paulo/SP Analytics Engineer São Paulo/SP Analytics Engineer | Growth & Mkt São Paulo/SP Analytics Engineer | Social São Paulo/SP Android Engineer Pleno | Growth Hacking Trabalho Remoto Business Development Manager | Store São Paulo/SP Business Partner Sênior São Paulo/SP Business Specialist | Store São Paulo/SP e Remoto Cientista de Dados Júnior | Inteligência Artificial São Paulo/SP e Remoto Cientista de Dados Sênior | Inteligência Artificial São Paulo/SP e Remoto Coordenação de Divulgações Contábeis São Paulo/SP Coordenação de Remuneração e Benefícios São Paulo/SP Coordenador de Aquisição São Paulo/SP e Remoto Coordenador de Operações São Paulo/SP Coordenador de Ouvidoria São Paulo/SP Coordenador de Projetos de Inteligência de Crédito São Paulo/SP e Remoto Coordenador de Relacionamento (BIZ) / Comercial – PJ Vitória/ES Coordenador DevOps/SER São Paulo/SP e Remoto Coordenador Product Manager – Aceitação e Captura São Paulo/SP Data Architect São Paulo/SP Data Engineer São Paulo/SP e Remoto Data Engineer São Paulo/SP e Remoto Data Platform Engineer Specialist São Paulo/SP Data Product Manager – Machine Learning Operations São Paulo/SP e Remoto Data Scientist Sr – Credit São Paulo/SP e Remoto DBA MySQL / MongoDB Pleno| Infra Cloud São Paulo/SP DBA MySQL / MongoDB Senior| Infra Cloud São Paulo/SP Desenvolvedor Android – Pleno São Paulo/SP e Remoto Desenvolvedor iOS – Pleno | Open Banking São Paulo/SP e Remoto Desenvolvedor iOS – Pleno – Scale Security e Help Center São Paulo/SP e Remoto Desenvolvedor iOS – Sênior | Open Banking São Paulo/SP e Remoto Desenvolvedor Java Jr – Card São Paulo/SP Desenvolvedor Java Pl – Card São Paulo/SP Desenvolvedor Java – Pleno São Paulo/SP e Remoto Desenvolvedor Java – Pleno | Core Banking São Paulo/SP e Remoto Desenvolvedor Java – Sênior São Paulo/SP e Remoto Desenvolvedor Java – Sênior – Open Banking São Paulo/SP Desenvolvedor Java – Sênior | Tribo de Crédito São Paulo/SP e Remoto Desenvolvedor Java Sr – Card São Paulo/SP Desenvolvedor PHP – Junior | Prevenção à Fraude São Paulo/SP e Remoto Desenvolvedor PHP – Pleno| Varejo São Paulo/SP e Remoto Desenvolvedor PHP – Sênior São Paulo/SP e Remoto Desenvolvedor PHP – Sênior | Prevenção Cadastral São Paulo/SP e Remoto Design System UI Designer São Paulo/SP DevOps Júnior – Observabilidade São Paulo/SP e Remoto DevOps – Pleno | NOC Vitória/ES DevOps Sênior – Observabilidade São Paulo/SP e Remoto Devops / SRE – Especialista São Paulo/SP e Remoto Devops / SRE – Júnior São Paulo/SP e Remoto Devops / SRE – Pleno São Paulo/SP e Remoto Devops / SRE – Sênior São Paulo/SP e Remoto Engenheiro de Dados Pleno | Open Banking São Paulo/SP e Remoto Engenheiro de Dados Sênior | Open Banking São Paulo/SP e Remoto Engenheiro de Software | Especialista em Sistemas Distribuídos São Paulo/SP e Remoto ERP Consultant – Senior | TI Corp São Paulo/SP Especialista de Aprendizagem e Desenvolvimento São Paulo/SP Especialista de Customer Insights | Foco em Money PJ São Paulo/SP Especialista de Customer Insights | Foco em Store, Social & Ads. São Paulo/SP Especialista de Growth – Store, Social & Ads São Paulo/SP e Remoto Especialista de Marketing | Bus São Paulo/SP Especialista de Negócios – Crédito São Paulo/SP Especialista de Pagamentos São Paulo/SP Especialista de Product Growth São Paulo/SP Especialista de Product Marketing | P2P Lending São Paulo/SP Especialista de Product Marketing | PIX São Paulo/SP Especialista de Proposta de Valor & Parcerias – Cartões São Paulo/SP Especialista de Segurança da Informação – GRC São Paulo/SP e Remoto Especialista em Arquitetura de Sistemas São Paulo/SP Especialista em Responsabilidade Social São Paulo/SP Executivo de Contas São Paulo/SP e Remoto Executivo de Contas São Paulo/SP Executivo de Contas II São Paulo/SP Executivo de Contas / Key Account – SP São Paulo/SP e Remoto Executivo de Vendas – Araçatuba Araçatuba/SP e Remoto Executivo de Vendas – Curitiba Curitiba/PR e Remoto Frontend Engineer – Sênior | Growth Hacking Vitória/ES Gerente de Desenvolvimento São Paulo/SP Gerente de Desenvolvimento Aceitação São Paulo/SP Gerente de Estratégia e Planejamento | Marketing e Growth São Paulo/SP Gerente de Estratégia e Planejamento | Marketing e Growth São Paulo/SP Gerente de Segurança de Aplicações e Ethical Hacking São Paulo/SP e Remoto Gerente Regional – Nordeste Recife/PE e Remoto Golang Software Engineer São Paulo/SP e Remoto Group Product Manager | Head Baking São Paulo/SP e Remoto Group Product Manager – Plataforma São Paulo/SP e Remoto Group Product Manager | Store São Paulo/SP e Remoto Head de Tecnologia | Production Engineering São Paulo/SP e Remoto Head de Tecnologia – Serviços Financeiros São Paulo/SP e Remoto Head de Trade Marketing São Paulo/SP Head of Business Development São Paulo/SP Head of Design | Open Banking São Paulo/SP Head of Design | Social São Paulo/SP Hiring Lead São Paulo/SP JR Data Analytics | Growth & Mkt São Paulo/SP Machine Learning Engineer Jr | MLOps São Paulo/SP e Remoto Machine Learning Engineer Pleno | MLOps São Paulo/SP e Remoto Manager, Data Analytics São Paulo/SP e Remoto Manager, Data Science São Paulo/SP e Remoto Pessoa Analista de Testes Manuais São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android | Direct Message São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Android – Júnior | Bills São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Junior | Card São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Júnior | Conta PF Trabalho Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Júnior | Conta PJ São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Júnior | Crédito Pessoal São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Júnior | P2P Lending São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Júnior | Payments São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Júnior | PIX São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android – Pl | Athena São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Android Pl – Card São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | Card São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | Conta de Pagamento São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | Crédito Pessoal São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android – Pleno | Open Banking São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | P2P São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | P2P Lending São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android – Pleno | Pix São Paulo/SP e Remoto Efetivo Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | Pix Transacional São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Pleno / Sênior | Privacy & Trust São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | Social Group Payments São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | Store São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android – Sênior | Open Banking São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Sênior | Privacy & Trust São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Sênior | Social São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Sênior | Social São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android Sênior | Wallet São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Android – Sr | Digital Goods São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Backend – Jr | Bricks São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Backend – Jr | Integrações São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Backend – Pleno | Digital Goods São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Backend – Pleno | Observabilidade São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Backend – Pleno | PicPay Lab São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Backend – Pleno | Plataforma Aberta São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Backend – Pleno | Store São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Backend – Sr | Bricks São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Backend – Sr | Education São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Backend – Sr | Food Services São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Frontend – Júnior | WALLET & BANKING Não informa Trabalho Remoto Não informa Pessoa Desenvolvedora Frontend- Pleno | Banking Tech São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Front End Pleno | Banking Tech Não informa Trabalho Remoto Não informa Pessoa Desenvolvedora Frontend- Pleno | Crédito São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Frontend – Pleno | PicPay Lab São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Frontend – Pleno | WALLET & BANKING Não informa Trabalho Remoto Não informa Pessoa Desenvolvedora Frontend | Production Engineering São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Frontend- Sênior | Banking Tech Vitória/ES e Remoto Pessoa Desenvolvedora Frontend- Sênior | Banking Tech | São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Front End Sênior | Banking Tech Não informa Trabalho Remoto Não informa Pessoa Desenvolvedora Frontend – Sênior | Plataforma web São Paulo/SP e Remoto Efetivo Pessoa Desenvolvedora Golang | Production Engineering São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Jr | Card São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS – Jr | Digital Goods São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS – Junior | Crédito Pessoal São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Junior | Design System São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Júnior | P2P Lending São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Júnior – Scale Security e Help center São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Pl – Card São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Pleno | Conta de Pagamento São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Pleno | Crédito Pessoal São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Pleno | P2P São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Pleno | P2P Lending São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Pleno | Social Group Payments São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Pleno | Social Payments São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS – Pleno | Wallet and Payments | Pix São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora iOS Sênior | Card São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora iOS Senior | Cash-In São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Sênior | Cash Out São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Sênior | Direct Message São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS Sênior | Direct Message Core São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS – Sênior | Privacy & Trust São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS | Social São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora iOS – Sr | Digital Goods São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java | Direct Message São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Jr – Card São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Jr | Cash Out São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java – JR | Conciliação São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java – JR | Horizontal App São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Java Júnior | Banking Tech São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Júnior | Crédito São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Júnior | Crédito Pessoal – XP São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Júnior | Payment Systems São Paulo/SP e Remoto Pessoa desenvolvedora – Java | Plataforma Backend São Paulo/SP e Remoto Pessoa desenvolvedora Java – Pleno São Paulo/SP e Remoto Pessoa desenvolvedora Java Pleno | Card – Experience (Tribo Cards) São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Pleno | Crédito São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java – Pleno | Horizontal App São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Java – Pleno | Open Banking São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Pleno | Payment Systems São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Java Pleno | Social Payments São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Pleno | TEF São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java – Sênior São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java – Sênior São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java – Sênior | Card São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora Java Sênior | Cash Out São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Sênior | Conta PF São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java – Sênior | Core Banking São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java – Sênior | Integridade Transacional São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java – Sênior | Integridade Transacional São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Sênior | Social Feed São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Sênior | Social Group Payments São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Sênior | Social Privacy & Trust São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Sênior | TEF São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Sênior | TI Corp São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java Sênior | User Security São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Java | Social São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Conta PJ – Junior São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Jr São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Junior | São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Júnior | Atendimento São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Júnior | Cash Out São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP Júnior – Mobilidade São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP Júnior | P2P Lending São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Junior | Pix Transacional São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Onboarding PJ – Pleno São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Pleno | Atendimento São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP- Pleno | Banking Tech | São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP Pleno | Cadastro e Onboarding São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora PHP Pleno | Conta de Pagamento São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Pleno| Conta PJ São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP- Pleno | Growth São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora PHP Pleno – Mobilidade São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP Pleno | P2P Lending São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP Pleno |TEF São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Pleno | XP de Varejo São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Pleno – XP de Varejo São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Sênior | Atendimento São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Sênior | Conta PF São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP- Sênior | Growth Hacking São Paulo/SP Pessoa Desenvolvedora PHP Sênior – Mobilidade São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Sênior | Operações São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP Sênior | P2P Lending São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Sênior | Pix transacional São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP – Sênior | Scale Security Não informa Trabalho Remoto Não informa Pessoa Desenvolvedora PHP – Sênior | WALLET & BANKING Trabalho Remoto Pessoa Desenvolvedora PHP | Social São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Python – Júnior | Atendimento São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Python – Sênior | Atendimento São Paulo/SP e Remoto Pessoa Engenheira de Qualidade de Software Sênior São Paulo/SP e Remoto PicPay do Amanhã | Espírito Santo Vitória/ES PicPay do Amanhã | São Paulo São Paulo/SP PL Data Analytics | Growth & Mkt São Paulo/SP PL Data Analytics | Social São Paulo/SP Principal Quality Engineer São Paulo/SP e Remoto Product Designer São Paulo/SP e Remoto Product Designer Junior| Desing PF São Paulo/SP e Remoto Product Designer Junior | Empresas São Paulo/SP Product Designer Júnior | Internal Tools – Charge Back São Paulo/SP Product Designer Júnior | Internal Tools – Plataforma São Paulo/SP Product Designer | Store São Paulo/SP e Remoto Product Design Lead Não informa Product Design Lead São Paulo/SP e Remoto Product Design Lead São Paulo/SP e Remoto Production Engineering | Desenvolvedor Frontend São Paulo/SP e Remoto Production Engineering | Pessoa desenvolvedora – Backend São Paulo/SP e Remoto Production Engineering | Product Manager São Paulo/SP e Remoto Production Engineer | SER São Paulo/SP e Remoto Product Manager – Antecipação PJ São Paulo/SP Product Manager – Crédito São Paulo/SP Product Manager Especialist São Paulo/SP Product Manager – Ferramentas de vendas PJ São Paulo/SP Product Manager – Gestão Financeira São Paulo/SP Product Manager – Novos negócios São Paulo/SP Product Manager | Open Banking São Paulo/SP e Remoto Product Manager – P2P Lending (Crédito) São Paulo/SP Product Manager – P2P Lending (Investidor) São Paulo/SP Product Manager – P2P Lending (Investidor) São Paulo/SP Product Manager |Payments Sellers São Paulo/SP Product Manager | PicPay Card São Paulo/SP Product Manager – PJ São Paulo/SP Product Manager – PJ Aceitação e Captura São Paulo/SP Product Manager – Settlement PJ São Paulo/SP Product Manager – Settlement PJ São Paulo/SP Product Manager | Social São Paulo/SP Product Manager | Social São Paulo/SP e Remoto Product Manager Specialist | Store São Paulo/SP Product Manager | Store São Paulo/SP Product Manager – Tribo PIX São Paulo/SP Product Owner São Paulo/SP Product Owner | Prevenção à Fraudes São Paulo/SP e Remoto Quality Engineer | Production Engineering São Paulo/SP e Remoto Recruiter São Paulo/SP Recruiter Lead São Paulo/SP Recruiter Source São Paulo/SP Salesforce Engineering – Especialista | TI Corp São Paulo/SP Secretária Executiva São Paulo/SP Senior Product Designer São Paulo/SP Senior Product Designer | Card São Paulo/SP e Remoto Senior Product Designer | Personalização São Paulo/SP Senior Product Designer | Wallet São Paulo/SP Senior Product Manager | Novos negócios São Paulo/SP Senior UX Researcher São Paulo/SP Software Engineer | Social São Paulo/SP e Remoto SR Data Analytics | Growth & Mkt São Paulo/SP SR Data Analytics | Social São Paulo/SP Support Analyst – Júnior | TI Corp | SP São Paulo/SP Support Analyst – Júnior | TI Corp | VIX Vitória/ES Talent Acquisition Head São Paulo/SP Tech Manager | Card São Paulo/SP e Remoto Tech Manager | CloudOps São Paulo/SP Tech Manager | Conta PF São Paulo/SP Tech Manager | DevOps/SER São Paulo/SP Tech Manager – DevOps/SER São Paulo/SP e Remoto Tech Manager | Experiência de Acesso e Segurança São Paulo/SP Tech Manager | Growth São Paulo/SP Tech Manager – Mobile Platform São Paulo/SP Tech Manager Mobile| Store São Paulo/SP e Remoto Tech Manager – Network São Paulo/SP e Remoto Tech Manager – Novos Mercados | Store São Paulo/SP e Remoto Tech Manager | Open Banking São Paulo/SP e Remoto Tech Manager – Plataforma de atendimento São Paulo/SP e Remoto Tech Manager | Prevenção Cadastral São Paulo/SP e Remoto Tech Manager | Production Engineering São Paulo/SP e Remoto Tech Manager | Serviços Financeiros São Paulo/SP e Remoto Tech Manager | Store São Paulo/SP e Remoto Tech Recruiter São Paulo/SP Tech Recruiter São Paulo/SP UX Writer São Paulo/SP e Remoto UX Writer chatbot / URA São Paulo/SP UX Writer Pleno | Studio São Paulo/SP e Remoto UX Writer | Produtos Internos São Paulo/SP

Fonte: Notícias Concursos