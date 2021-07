Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora abre matrículas no Paraná

Os professores do estado do Paraná da rede pública e privada podem se inscrever até o dia 10 de setembro no Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora.

O evento tem como objetivo reconhecer cursos, projetos e práticas inovadoras e criativas que busquem desenvolver competências empreendedoras nos alunos.

O prêmio

O prêmio será dividido em cinco categorias:

Ensino Fundamental I,

Ensino Fundamental II,

Ensino Médio,

Ensino Técnico,

Ensino Superior.

Serão aceitas inscrições de professores de forma individual ou em grupos de no máximo cinco pessoas.

Contudo, é preciso indicar o representante da equipe, que será o responsável pela inscrição e precisará comprovar seu vínculo com a escola ou universidade durante o período em que o projeto foi implementado. O número de inscrições por professor é ilimitado.

Entre os critérios que serão avaliados estão o desenvolvimento do projeto, levando em conta a criatividade e inovação, tal qual o alinhamento com orientações curriculares, o protagonismo dos estudantes, assim como ligações com desafios reais.

Será avaliado também a atuação do educador ou da equipe, que leva em conta a mobilização de competências empreendedoras; e o impacto, que se refere ao desenvolvimento dessas competências, a transformação na escola ou comunidade e inspiração e nível de replicabilidade.

Serão premiados os três melhores de cada categoria. Eles receberão premiações de ouro, prata e bronze.

As etapas do Prêmio Sebrae de Educação ocorrem entre setembro e novembro. No Paraná, a quarta edição deverá acontecer no mês de novembro.

Os melhores de cada estado participarão da etapa nacional em 8 de fevereiro de 2022, que chega a sua segunda edição. Os vencedores receberão troféus e farão parte de uma missão técnica nacional promovida pelo Sebrae.

A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação Empreendedora, promovido pelo Sebrae.

No Paraná, em 2020, a iniciativa impactou 183.454 estudantes e capacitou 4.108 professores com embasamento de empreendedorismo, proporcionando a difusão de soluções da entidade para 999 instituições de ensino, em 238 municípios.

O Prêmio tem o apoio do CER – Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora, plataforma digital, referência em estudos, pesquisas, ferramentas e tecnologias sobre Educação Empreendedora; e do Porvir, plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovações educacionais do Brasil.

