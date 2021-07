Projeto de Auxílio de R$ 600 avança na Câmara de Belo Horizonte

Mais um passo na direção da criação de um novo auxílio. De acordo com as informações oficiais, os vereadores da cidade aprovaram o projeto em uma comissão da casa e agora o texto vai avançar.

Segundo as informações oficiais, esse é um programa que está andando a pedido do próprio Prefeito Alexandre Kalil (PSD). Por isso, é de se imaginar que ele não vá demorar muito para passar por uma aprovação. Isso porque se entende que logo depois do aval da Câmara, o gestor assine a ideia.

No entanto, analistas afirmam que é preciso ter calma. Acontece que essa primeira aprovação aconteceu ainda em uma comissão. Pelas regras do regimento interno da Câmara de vereadores de Belo Horizonte, o texto ainda vai passar por mais duas comissões até chegar de fato nas mãos do Prefeito.

De acordo com as informações oficiais, o projeto em questão quer pagar um auxílio no patamar de R$ 600. No entanto, o pagamento não aconteceria de uma só vez, mas sim de forma escalonada. Seriam portanto seis parcelas no valor de R$ 100 cada uma. Não há um prazo para o início destes repasses.

O texto em questão diz ainda que a ideia é ajudar as pessoas que estão em situação de extrema pobreza. São portanto aqueles cidadãos que estão tendo que sobreviver com apenas R$ 89, no máximo, por mês, de maneira per capita. É preciso também ter um cadastro ativo no Cadúnico do Governo Federal.

Inscrições

A Prefeitura de Belo Horizonte ainda não deu mais detalhes sobre a questão das inscrições neste programa. Mesmo porque o projeto ainda está em tramitação na Câmara dos vereadores da capital mineira até este momento.

O mais provável, no entanto, é que a Prefeitura opte por um benefício sem inscrições. Para isso, eles só precisam analisar os dados dos cidadãos no próprio Cadúnico. A partir daí eles poderiam definir quem recebe e quem não recebe o dinheiro do programa.

Até aqui, no entanto, isso ainda se trata de uma informação de bastidor. Oficialmente falando a Prefeitura de Belo Horizonte está seguindo sem dar maiores detalhes do projeto. As pessoas estão esperando por respostas.

Auxílio do Governo Federal

Recentemente o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, o projeto do Planalto deverá seguir até, pelo menos, até o próximo mês de outubro.

O anúncio da prorrogação do projeto do Planalto está fazendo com que várias pessoas cobrem a mesma atitude dos governadores. Esses indivíduos alegam que a pandemia do coronavírus no Brasil ainda não acabou no Brasil.

No caso do Auxílio do Governo Federal, os pagamentos variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender da pessoa que está recebendo o montante. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros estão recebendo esse benefício.