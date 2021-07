Ronaldo Lopes anuncia mais um investimento em mobilidade urbana para Penedo

Benefício para população está incluído na duplicação da rodovia Penedo-Piaçabuçu

Decom PMP

Mais uma obra estruturante para Penedo é viabilizada graças a parceria entre o Governador Renan Filho e o Prefeito Ronaldo Lopes. Após o gestor estadual divulgar a duplicação da rodovia Penedo-Piaçabuçu, o administrador penedense anunciou a inclusão da Avenida Rio São Francisco no projeto que impulsiona o desenvolvimento da região ribeirinha.

A nova via interligará as rodovias AL-110 e AL-225, com acesso nas imediações do Complexo Esportivo e Educacional Alcides Andrade (antigo ginásio do SESI) e no outro extremo, perto da subestação de energia elétrica situada à margem da estrada para o Litoral Sul.

A Avenida Rio São Francisco atenderá diretamente o Campo Redondo, a Cooperativa 1º Núcleo e comunidades próximas da rodovia AL-105, caminho entre Penedo e Pindorama que o governo estadual está asfaltando, restando cerca de 8 km para ser concluída.

Com vias pavimentadas, obras do Pró-Estrada e a abertura da Avenida Rio São Francisco, o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo viabilizam o desenvolvimento do município.

O deslocamento será mais rápido e seguro para escoamento da produção agrícola, transporte escolar, movimentação cotidiana dos moradores e também para atrativos turísticos da zona rural, inclusive a APA do Rio Marituba ,

Com planejamento e visão administrativa, o investimento em mobilidade urbana também prepara Penedo para mais uma perspectiva de geração de emprego e renda.

A Unidade de Beneficiamento de Pescado (UBP) construída pela Codevasf na Cooperativa 1º Núcleo poderá funcionar por meio de Parceria Público-Privada, conforme proposta apresentada por Ronaldo Lopes ao órgão federal.

Com a duplicação do trecho Penedo-Piaçabuçu (rodovia AL-225) – primeira etapa do projeto anunciado por Renan Filho para todo o Litoral Sul de Alagoas, até Maceió – e a conclusão do recapeamento da AL-110 (de Igreja Nova até São Sebastião), Penedo melhora sua infraestrutura para atrair investimentos e a qualidade de vida da população.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP