Saiba como cadastrar a chave PIX no aplicativo Caixa Tem

O PIX é o sistema de transferências e pagamentos instantâneos, desenvolvido pelo Banco Central (BC) em novembro de 2020. Rapidamente o sistema ganhou muita popularidade entre usuários por todo o país, principalmente por conta da praticidade e facilidade de realizar transações através do sistema.

Sendo assim, para utilizar o sistema, é necessário cadastrar uma chave PIX na instituição financeira em que o usuário possui conta. Nesse contexto, descubra como cadastrar a chave PIX no aplicativo Caixa Tem, feito pela Caixa Econômica Federal (CEF), aplicativo em que clientes do banco recebem auxílios do governo.

Os benefícios que são oferecidos pelo governo, como FGTS, Bolsa Família e Auxílio Emergencial são depositados no aplicativo Caixa Tem . Assim, os valores podem ser movimentados por meio do aplicativo, que permite fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos usando o cartão de débito virtual ou QR Code.

Descubra a seguir como cadastrar a chave PIX no aplicativo da Caixa Tem e, assim, poder utilizar a ferramenta para movimentar os valores dos benefícios oferecidos pelo governo. Lembrando que é necessário possuir o aplicativo instalado no celular para utilizá-lo.

Como cadastrar a chave PIX no aplicativo Caixa Tem

A primeira etapa para cadastro da chave PIX, como já foi dito, é possuir o aplicativo Caixa Tem instalado no celular. Em seguida, abra o aplicativo e efetue o login com a conta da Caixa do usuário. É importante lembrar que não se deve passar dados cadastrais para outras pessoas que não sejam de confiança ou responsáveis pela conta.

A próxima etapa é encontrar a opção PIX na tela inicial do aplicativo e selecioná-la. Assim que selecionado o PIX, aparecerão algumas opções para o usuário selecionar, como “o que é PIX” e “O que são as chaves PIX”, logo abaixo, estará um botão laranja com a opção “Cadastrar Chaves”, basta clicar no botão para acessar o cadastro.

A terceira etapa é a de cadastro, esta é a etapa onde o usuário poderá cadastrar sua chave pessoal. Para esta operação, é possível cadastrar na chave o CPF, número de celular, endereço de e-mail ou uma chave aleatória. Basta selecionar uma das opções, ou todas as opções, a depender do usuário e clicar em “Cadastrar Chaves Selecionadas” e em seguida, digitar a senha Caixa Tem.

Pronto, assim sua chave estará pronta no aplicativo Caixa Tem, basta clicar em “Avançar”. Para consultar as chaves já cadastradas, adicionar novas ou até mesmo excluir alguma, basta acessar novamente a tela inicial do aplicativo e clicar em PIX e seguir as opções que aparecerão.

Mais informações sobre o sistema de transferências instantâneas

Após sete meses da implementação do PIX pelo Banco Central, o sistema ganhou muita popularidade, principalmente entre os jovens. segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), em média 4 a cada 10 operações (aproximadamente 40%) é realizada por pessoas com menos de 29 anos.

Ademais, em março deste ano, quatro meses após o lançamento do PIX, o sistema já representava 30% do total de transações feitas por pessoas físicas e jurídicas. Os dados são também segundo a Febraban, o que demonstra a velocidade com que o sistema se popularizou.

“O PIX se popularizou muito rápido entre os brasileiros e já representa uma fatia significativa das transações. Esperamos uma consolidação dessa tendência daqui para frente”, afirmou Rodrigo Mulinari, diretor setorial de TI da Febraban.