SP: Jovens inauguram escola de inglês com aulas particulares

A IP School, escola de inglês particular, possui uma proposta diferente dos modelos populares. A rede trabalha somente com aulas particulares, presenciais ou remoto.

Além disso, a organização trabalha com a metodologia baseada na programação neurolinguística e desenvolvimento das necessidades de cada aluno.

Por isso, os novos franqueados da IP School em São José dos Campos em São Paulo, Roodney José Fernandes Junior, de 34 anos, Vanessa Trielli Fernando, 26 anos, e Lucas Fernandes Melo, 30 anos, esperam conseguir dez escolas no período de 2 anos.

Segundo Lucas: “Existem muitas escolas de inglês no Brasil, mas a metodologia delas não ajuda os estudantes a se tornarem fluentes”.

Escola trabalha somente com aulas particulares

A escola de inglês trabalha exclusivamente com aulas particulares, e metodologia própria, baseada na programação neurolinguística, assim como as necessidades de aprendizado do estudante são feitas por meio de aulas personalizadas.

“É justamente isso que levaremos a clientes corporativos e particulares”, diz Roodney.

Outra atividade que os parceiros desejam desenvolver é a busca por outras praças, para a implantação de novas franquias, já que logo desejam tornar-se multifranqueados.

“Estão em nossos planos atuar também no bairro de Alphaville, em Santana do Parnaíba; nas cidades do ABC paulista e no Nordeste do país, em capitais como Recife (PE) e Fortaleza (CE)”, afirmam.

Os franqueados investiram pouco mais de 30 mil reais para abrir uma microfranquia da escola de inglês particular.

Eles receberam a transferência de know-how por meio de treinamentos e, agora, terão suporte oferecido pela franqueadora, bastante experiente no ramo.

Roodney conclui: “Eu acredito que o retorno do investimento se dará em seis meses e, em dois anos, com foco e determinação, alcançaremos nossa meta, que é a de ter dez escolas”.

