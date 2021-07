Trabalhadores podem antecipar até 3 anos do saque do FGTS; veja como

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando o pagamento de até três anos do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O empréstimo está disponível para aqueles que aderirem a modalidade.

O saque-aniversário é uma modalidade opcional do FGTS. Ela permite que o trabalhador com carteira assinada receba anualmente uma parcela dos seus saldos nas contas do Fundo de Garantia, respectivamente no mês de seu aniversário.

Antecipação de três anos do saque-aniversário

A possibilidade de sacar até três parcelas do FGTS de uma vez, consiste em um crédito com garantia. A Caixa libera uma quantia mínima de R$ 2 mil ao trabalhador que decidir contratar o empréstimo.

Desta forma, quando de fato ocorrerem os pagamentos das três parcelas futuras do saque-aniversário, a instituição poderá acessá-las, e assim o contratante pagará sua dívida.

Por se tratar de um crédito com garantia, até os trabalhadores que se encontram negativados podem solicitar o empréstimo, uma vez que o banco terá direito ao benefício iminentemente.

Com relação as condições do crédito, confira os pontos abaixo:

Taxa de juros mensal de: 0,99%;

Acumulado de juros por ano: 12,54%;

Valor mínimo para empréstimo: R$ 2 mil;

Antecipação: de até 3 anos do benefício.

Como solicitar o crédito?

Se o trabalhador já aderiu a modalidade do saque-aniversário do FGTS, basta seguir as orientações a seguir para a contratação:

Acesse o Internet Banking da Caixa;

Faça uma solicitação do crédito;

Libere o acesso de outros bancos ao seu saldo no aplicativo do FGTS;

Escolha os valores e períodos a serem antecipados, de acordo com as regras da instituição financeira que fará a contratação;

Insira sua assinatura eletrônica (senha) para confirmar;

Pronto! Salve o comprovante de solicitação que aparecerá na tela do celular.

O ponto positivo é que os trabalhadores podem ter em mãos o seu pagamento antes da liberação nos anos seguintes. Além disso, o pagamento da dívida é descontado direto da folha do saque-aniversário do FGTS, sem comprometer a renda mensal do cidadão.

Calendário do saque-aniversário

Ainda em 2021, trabalhadores nascidos nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro podem solicitar o saque-aniversário e contratar o empréstimo da Caixa Econômica. Devido aos prazos, os cidadãos que fazem aniversário no primeiro semestre do ano não conseguirão a aprovação para a modalidade de crédito.

Neste sentido, confira abaixo o calendário de repasses do saque-aniversário de 2021:

Nascidos em agosto — Recebem entre os dias 02/08 a 29/10;

Nascidos em setembro — Recebem entre os dias 01/09 a 30/11;

Nascidos em outubro — Recebem entre os dias 01/10 a 31/12;

Nascidos em novembro — Recebem entre os dias 01/11 a 31/01/2022;

Nascidos em dezembro — Recebem entre os dias 01/12 a 28/02/2022.

