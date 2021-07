Vestibular de Primavera 2021: UEPG encerra período de inscrição nesta quarta-feira

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) encerra nesta quinta-feira, dia 29 de julho, o período de inscrição do Vestibular de Primavera 2021. As inscrições foram abertas no dia 1º de julho.

De acordo com a UEPG, as inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da universidade. Conforme o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 157 e o pagamento deve ser feito até o dia 30 de julho, próxima sexta-feira.

Provas do Vestibular de Primavera

A UEPG irá aplicar as provas do Vestibular de Primavera no dia 26 de setembro, nos turnos da manhã e da tarde.

Durante a manhã, os candidatos responderão a uma prova vocacionada, com início previsto para as 8h45. Essa prova será composta por 45 questões sobre assuntos determinados de acordo com a área do curso escolhido. As provas de conhecimentos gerais e de redação serão aplicadas no período da tarde, com início previsto para 14h15. Ao todo, serão 60 questões comuns a todos os candidatos.

A UEPG deve liberar os gabaritos a partir das 20h do dia de aplicação das provas, dia 26 de setembro. Segundo a universidade, a divulgação do resultado do processo seletivo, com a convocação dos aprovados em 1ª chamada, deve ser feita até o dia 26 de outubro.

A oferta da UEPG para o Vestibular de Primavera é de 725 vagas. Metade das vagas são para a ampla concorrência e outra metade está reservada para candidatos oriundos de escolas públicas e candidatos que se autodeclaram negros.

