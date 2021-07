Volta às aulas: Programa de acolhimento ajuda crianças e adolescentes

Cerca de 350 mil alunos de escolas públicas dos ensinos infantil e fundamental I já foram impactados pelo programa de ensino socioemocional estruturado e sequencial, denominado Compasso.

Em Boa Vista, capital de Roraima, o programa está inserido em 100% das escolas públicas do município, impactando 43 mil estudantes na cidade.

A metodologia é baseada no programa socioemocional da ONG Committee for Children, presente em 70 países.

No Brasil, a implementação é feita pelo Instituto Vila Educação (IVE) e pela Academia Soul, que promovem projetos para o desenvolvimento humano em diversos contextos sociais.

Acolhimento para o retorno presencial

Segundo Fernando Gabas, diretor do IVE e da Academiia Soul, no momento de retorno às aulas presenciais, os alunos serão recebidos com atividades que promovam um senso de comunidade.

“As aulas visam a reconstrução dos laços com a comunidade escolar – alunos entre si e alunos com professores. Isso vai ajudar os estudantes a se sentirem confortáveis e confiantes na escola, para que estejam prontos para aprender”, explica.

Após o período de acolhimento, o conteúdo socioemocional segue a grade normal, com o ensino estruturado e sequencial de habilidades como o controle dos impulsos, a identificação dos sentimentos e das emoções, a construção de relações saudáveis e a tomada de decisões responsáveis.

Segundo Gabas, nas escolas atendidas pelo Programa, durante o período de ensino on-line os alunos puderam continuar com o ensino socioemocional.

O conteúdo foi adaptado para aulas gravadas, ao vivo ou individuais. Além disso, há orientações frequentes para os pais para ajudar a família no acompanhamento das atividades em casa.

