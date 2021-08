A análise do perfil profissional pode favorecer candidatos e empresas – entenda melhor

Entenda quais são os 4 perfis comportamentais avaliados pelas empresas

Foram muitas mudanças no mercado, por isso, muitos estudos traçaram diversos perfis de comportamento no mercado de trabalho, assim, estabelecendo novas nomenclaturas diferentes.

No entanto, podemos definir ao menos quatro perfis básicos quanto aos profissionais na atualidade, são eles:

Comunicador

Executor

Idealizador

Analítico

Análise importante para todos os envolvidos

Todavia, é importante ressaltar que esses perfis trazem características que todos os profissionais podem possuir. No entanto, esse padrão comportamental é um direcionamento para que as empresas elaborem seus processos seletivos, ao passo que também são características importantes para conhecimento do candidato, visto que é possível ressaltar suas habilidades e competências na entrevista de emprego. Por isso, conheça um pouco melhor cada perfil profissional vigente no mercado para direcionamento de empresas e candidatos.

Comunicador

O profissional comunicador possui um ótimo relacionamento com a equipe. São profissionais que compartilham conhecimento de maneira natural e se adequam organicamente à cultura da empresa.

Além disso, os comunicadores são bons líderes, visto que possuem poder de persuasão, por isso, costumam se destacar em áreas como vendas, comercial, etc.

Executor

O perfil profissional executor possui foco em resultados. Por isso, são profissionais que adoram desafios e, por conseguinte, multitarefas. Geralmente, são pessoas que cumprem prazos e se dedicam aos processos.

Por outro lado, esse perfil profissional pode se referir a quem possui dificuldades para lidar com equipes, bem como, podem ser inflexíveis.

Idealizador

O profissional idealizador possui a visão da empresa, e, por isso, tem o foco no futuro do negócio. Geralmente, são pessoas criativas e inovadoras. No entanto, o perfil idealizador pode ter dificuldades com demandas imediatas e não lidam bem com a pressão.

Analítico

O analítico possui foco, planejamento e organização. Assim sendo, os analíticos são profissionais resilientes e metódicos. Além disso, possuem senso de urgência e são responsáveis.

Esse perfil profissional se enquadra em atividades planejadas e detalhadas. O ponto de melhoria desse profissional é o fato de que pode possuir dificuldades em assumir riscos e são muito perfeccionistas, o que pode prolongar tarefas e processos.

Candidatos e empresas

O perfil profissional direciona a empresa para que elabore processos seletivos de acordo com o perfil da vaga e cultura da empresa. Já para o candidato, é uma maneira de se direcionar e demonstrar suas competências. É muito comum que os profissionais tenham um perfil mais destacado, ao passo que possua características de outros perfis. Por isso, essa análise deve ser multifatorial.