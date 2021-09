Agricultores penedenses participam de Chamada Pública do PNAE

DECOM PMP

Trabalhar em prol do agricultor familiar penedense, criando oportunidades que venham a gerar emprego e renda no município, esse é um compromisso da gestão Crescendo com Seu Povo.

É com esse foco, que a Prefeitura de Penedo por meio da Comissão Permanente de Licitação realizou mais uma Chamada Pública do PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar, com a presenças das equipes técnicas das secretarias municipais de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA), Educação (SEMED) e de Fazenda (SEMFAZ).

Os alimentos adquiridos compõem a merenda escolar dos alunos da educação básica, matriculados nas escolas e creches municipais, sendo comprados dessa vez mais de 100 toneladas.

Todos os itens chegam in natura, frescos e de primeira qualidade, livres de resíduos de defensivos agrícolas ou substâncias tóxicas.

Os valores apresentados são previamente definidos por meio de pesquisa, média dos preços pagos aos agricultores familiares por três mercados varejistas.

A abertura dos envelopes dos agricultores ou associações que preencheram os critérios necessários, foi realizada na manhã dessa terça-feira (31).

De acordo Secretário de Abastecimento de Desenvolvimento Agrícola, Manoel Messias Lima, antigamente, o agricultor familiar penedense não poderia vender para o governo, pois não tinha a DAP – Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- Pronaf, nem as condições necessárias para produzir.

Em 2021 , 55% da verba utilizada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para compra de merenda escolar foi investida na agricultura familiar, mais do que a obrigação legal que é de 30%.

Dessa forma a partir da ação da Prefeitura de Penedo, com o auxílio técnico voltado para produção e comercialização, incluindo o fornecimento de maquinas agrícolas, hoje os agricultores penedenses podem participar das Chamadas Públicas do PNAE, dentre outras formas de comercialização de sua produção.

“Com os nossos agricultores familiares penedenses vendendo para o município ocorre mais emprego e renda para todos. Pedimos o empenho de todos vocês, para que possam aumentar ainda mais a produção e inserir futuramente novos produtos, entre as variedades produzidas hoje no município”, destacou o Secretário Manoel Messias Lima.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP