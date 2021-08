Alimentos que irão turbinar os seus estudos: a lista

Você sabia que a sua alimentação pode influenciar a qualidade dos seus estudos?

Isso mesmo. Muitos estudantes não sabem que alguns alimentos podem ser prejudiciais para os rendimentos nos estudos, da mesma forma que outros podem beneficiar e turbinar a qualidade dos mesmos.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe uma lista com alguns alimentos que dão energia para estudar. Confira e utilize-os para turbinar a qualidade dos seus estudos.

Água

Um simples copo de água pode te auxiliar nos seus estudos. Isso porque, a desidratação é uma das principais causadoras do cansaço.

Assim, procure sempre manter uma garrafa de água perto de você durante o seu período de estudos.

Chocolate Amargo

O cacau, componente do chocolate, é rico em flavonóides, compostos que atuam na ação das células do corpo, contribuindo para o surgimento de melhoras na memória e para o desenvolvimento de um raciocínio mais rápido.

Porém, como mencionamos, os benefícios do chocolate podem ser encontrados no cacau. Assim, procure sempre ingerir versões amargas do mesmo, de preferência aquelas com mais de 70% de cacau.

Você Pode Gostar Também:

Oleaginosas

As oleaginosas são ricas em minerais e nutrientes extremamente importantes para o funcionamento do corpo humano.

Dentre as oleaginosas de maior benefício, podemos citar as nozes, as amêndoas e as castanhas. Dessa maneira, procure consumir esses alimentos como um lanche da tarde ou um lanche da manhã: com certeza você irá se sentir mais disposto.

Peixe

Você sabia que os peixes podem melhorar o funcionamento do seu cérebro?

Isso mesmo. Esse benefício pode ser explicado devido à presença do ômega-3 nos peixes, gordura extremamente benéfica para o corpo.

Aqueles que não gostarem de peixes podem ingerir o ômega-3 por meio de cápsulas manipuladas.

Dica: cuidado com o café

Como você pode ter notado, o café não está na lista de alimentos que dão energia para estudar.

Muitos estudantes pensam que grandes doses de café podem melhorar o rendimento dentro de uma rotina cansativa. Porém, a bebida pode acabar ocasionando o efeito contrário, prejudicando o estudante e deixando-o ainda mais cansado.