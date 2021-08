ART IT oferece novas vagas para área de TI

Especialista em soluções e serviços de TI, a ART IT oferece novas vagas de emprego para profissionais da área de tecnologia. As chances são para atuação em solo paulista, nas cidades de Campinas e São Paulo, capital, com possibilidade de trabalho remoto.

Podem concorrer profissionais com os mais diversos níveis de senioridade (júnior, pleno e sênior) e formação, com ou sem experiência anterior na posição escolhida.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as posições de Analista DevOps, Dev Frontend Angular, QA Tester, Dev PHP, Dev JavaScript React, Analista de Sistemas (Blockchain), Java FullStack, Front-End – React, Desenvolvedor Java, Pesquisador Machine Learning, Desenvolvedor Python, Desenvolvedor Mobile IOS, Desenvolvedor Firmware/software embarcado, Designer UX/UI, UX, Teste Automatizado, Agile Coach, Desenvolvedor C#, Arquiteto IOT, Analista de Sistemas (DevOps), Analista de Suporte, Engenheiro de Dados, Analista de Dados, Analista BI, Desenvolvedor React Native, Desenvolvedor Flutter, Desenvolvedor Backend Java, Arquiteto Java, Dev Mobile, dentre outras funções.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada, assim como o escopo de atuação, salário e benefícios. Grande parte das funções tem a possibilidade de atuação 100% home office, mas há chances presenciais também.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas desejadas deverão enviar currículo para o e-mail recrutamento@artit.com.br, informando a vaga de interesse no assunto. É possível se candidatar, ainda, pelo portal https://artit.com.br/carreira, onde também está disponível a lista completa de oportunidades oferecidas pela ART IT.

O processo de seleção será dividido em etapas, sendo a primeira uma triagem realizada pelo RH, seguida pelo agendamento de entrevistas on-line com os candidatos.