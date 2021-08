Auxílio Emergencial: Calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcelas de 2021

O auxílio emergencial 2021 será prorrogado por mais três meses, conforme o avanço da vacinação contra a Covid-19. A previsão é que até outubro todos os cidadãos adultos do país tenham sido imunizados, ao menos, com a primeira dose da vacina.

Até o momento, o Governo Federal não liberou o calendário de pagamentos e saques das novas parcelas. Porém, os segurados do Bolsa Família já podem acessar o seu cronograma, uma vez que não sofrerá alteração de acordo com o programa social.

Calendário do Bolsa Família

Confira o calendário de pagamentos da quinta, sexta e sétima parcela do auxílio emergencial para os inscritos do Bolsa Família:

Número final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Como realizar o saque do auxílio emergencial

O procedimento de resgate do auxílio emergencial é bem simples. Primeiramente o cidadão contemplado precisa ir até um caixa eletrônico da Caixa Econômica, em seguida basta entrar no aplicativo Caixa Tem pelo celular.

Feito isto, na plataforma é preciso selecionar a função ‘saque’ e depois clicar em ‘código de saque’. Na sequência, o sistema exibirá uma série de dígitos que devem ser informados no terminal de autoatendimento.

No caixa eletrônico, o beneficiário deve clicar na opção de ‘saque sem cartão’. Após isso, basta informar o código gerado no Caixa Tem e digitar o valor que deseja retirar da conta. No final, basta clicar em confirmar.

