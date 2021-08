Auxílio Emergencial: Calendário de agosto, setembro e outubro

O Governo Federal já divulgou o calendário da prorrogação do auxílio emergencial 2021. No dia 20 de agosto foi dado início aos depósitos da 5ª parcela do programa para o público geral e no dia 1º de setembro os saques e transferências.

Após o fim dos pagamentos da prorrogação do auxílio, previsto para o dia 19 de novembro, o Governo pretende lançar o novo programa social. A expectativa, é que o calendário oficial com as novas datas seja publicado no Diário Oficial da União (DOU) ainda esta semana.

Pagamento da 6ª e 7ª parcela do auxílio

Com relação ao pagamento da 6ª parcela do coronavoucher, deve ser iniciado no dia 21 de setembro e os saques a partir de 4 de outubro. Já a 7ª parcela, está prevista para ser depositada a partir do dia 20 de outubro, com o início dos saques em 1º de novembro.

Os valores distribuídos na prorrogação serão os mesmos repassados durante os pagamentos deste ano, iniciados no mês de abril. Sendo assim, R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 250 para famílias com mais de um integrante e R$ 375 para mulheres chefes de famílias monoparentais.

Você Pode Gostar Também:

Calendário para o Bolsa Família

Para os beneficiários do Bolsa Família, as datas das novas parcelas já estão disponíveis, sendo elas também para os meses de agosto, setembro e outubro.

Todavia, vale ressaltar que para este grupo os saques são imediatos, ou seja, os segurados do BF podem resgatar o seu benefício em espécie no mesmo dia em que é depositado. Confira:

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Veja também: Auxilio Emergencial: usuários reclamam de novos cancelamentos