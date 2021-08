Brasil está entre os países mais caros para comprar um carro 0 Km

Um levantamento feito por uma consultoria britânica analisou quais são os países mais caros e baratos para se comprar um carro 0 KM. No Brasil o cenário de pandemia e dólar alto dificulta a aquisição de produtos importados, como carros. Do ano passado para cá, o preço dos automóveis no país disparou.

E com o aumento do preço dos novos, até os valores cobrados por carros usados subiu. Esse fator que os brasileiros já sentiram na pele, foi apontado recentemente por estudo da consultoria britânica Scrap Car Comparison, que fez um cruzamento apontando a renda média da população com os valores cobrados por um carro 0 km mais a manutenção.

Brasil está entre os 5 países onde um carro 0 km custa mais

A pesquisa levou em conta o impacto da compra sobre a renda média salarial em 40 países, divididos entre os subdesenvolvidos (grupo onde está o Brasil) e países desenvolvidos, como Estados Unidos, França e Austrália.

Para se obter a média de preço de um carro, foram utilizados como efeito de comparação os modelos Toyota Corolla e Volkswagen Golf. Também foram adicionados outros custos, como combustível, manutenção e seguro.

Para a surpresa de poucas pessoas, o Brasil está entre os 5 países mais caros da lista. A Turquia é o país onde adquirir um carro 0 Km é mais custoso, onde o preço médio do novo automóvel representa 652,29% do rendimento médio dos trabalhadores daquele país no ano.

América do Sul apontada na lista dos países mais caros para se ter um automóvel

Seguindo a Turquia que é líder do ranking, aparecem quatro países sul-americanos. A Argentina é a primeira delas, que está enfrentando uma séria recessão econômica desde o início da última década. No país vizinho o custo médio para a compra de um carro 0 km e mais a sua manutenção é de 515,77% da renda média salarial dos trabalhadores.

Depois aparecem Colômbia e Uruguai na lista, com 508,93% e 443,68% respectivamente. Aqui no Brasil, para se comprar e manter um carro 0 km representa gastar 441,89% do que se ganha na média do trabalho anual.

Além da Turquia, apenas dois países entre os dez mais caros analisados para se comprar um carro 0 km estão na Europa: Ucrânia e Rússia. Todos os demais países da lista estão na América Latina, que também tem Guatemala, México e Costa Rica na lista.

Se o Brasil está entre as piores colocações desse ranking, a vida nos países desenvolvidos ajuda e muito na hora de se adquirir um carro 0 km. Para quem mora nos Estados Unidos, terá um custo médio de apenas 54,87% da renda média anual dos trabalhadores.

Alguns casos chamam bastante a atenção, como de Suécia e Dinamarca, onde a tributação é bastante elevada, porém, ao mesmo tempo nesses países a renda média salarial é bem mais alta que do Brasil e favorece a compra e manutenção de um carro 0 km.