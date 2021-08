Caixa libera saque para nascidos em novembro

Os beneficiários do Auxílio Emergencial nascidos em novembro, podem sacar a 4ª parcela do auxílio a partir de hoje (17). Esse calendário refere-se aos trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família.

Esse valor já foi depositado nas poupanças digitais dos beneficiários do auxílio , podendo ser movimentado por meio do aplicativo para pagamento de contas e compras online. Apesar disso, para sacar o dinheiro em espécie é necessário aguardar a data estipulada pela Caixa.

A partir de amanhã (18), os nascidos em dezembro poderão sacar o Auxílio Emergencial, ou seja, o calendário de pagamento da 4ª parcela deve chegar ao fim. Desse modo, se inicia a última prorrogação do benefício que deve ser pago até outubro de 2021.

Última prorrogação do Auxílio Emergencial

O Auxílio Emergencial foi estendido até o mês de outubro pelo governo federal, com o intuito de auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade econômica durante a pandemia. Segundo o Ministro da Cidadania, João Roma, essas parcelas devem custar R$ 20 bilhões aos cofres públicos.

Nessa nova rodada, serão pagas três parcelas extras. Confira o calendário de pagamento disponibilizado pela Caixa Econômica Federal para os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família:

Nascidos em 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 20/08 21/09 20/10 Fevereiro 21/08 22/09 21/10 Março 21/08 23/09 22/10 Abril 22/08 24/09 23/10 Maio 24/08 25/09 23/10 Junho 25/08 26/09 26/10 Julho 26/08 28/09 27/10 Agosto 27/08 29/09 28/10 Setembro 28/08 30/09 29/10 Outubro 28/08 01/10 30/10 Novembro 29/08 02/10 30/10 Dezembro 31/08 03/10 31/10

Beneficiários do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família que recebem atualmente o Auxílio Emergencial, possuem outra data de pagamento disponibilizada pela Caixa. Essa parcela da população recebe o auxílio na mesma data de pagamento do Bolsa Família. Confira as datas de depósito da nova rodada para esse público:

NIS com final: 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 1 18/08 17/09 18/10 2 19/08 20/09 19/10 3 20/08 21/09 20/10 4 23/08 22/09 21/10 5 24/08 23/09 22/10 6 25/08 24/09 25/10 7 26/08 27/09 26/10 8 27/08 28/09 27/10 9 30/08 29/09 28/10 0 31/08 30/09 29/10

Para o governo federal, o término do Auxílio Emergencial deve prejudicar principalmente essas famílias em situação de pobreza ou pobreza extrema. Por conta disso, em novembro se dará início o programa “Auxilio Brasil”, que tem como objetivo ampliar o Bolsa Família.

“O programa [Auxílio Emergencial] termina quando começar o Auxílio Brasil, em novembro. E já está acertado com a equipe econômica um aumento de, pelo menos, 50% em relação ao Bolsa Família”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Atualmente, a média do Bolsa Família é de aproximadamente R$ 190.

Com o início de um novo auxílio a ser pago à população em novembro, não espera-se que haja alterações no calendário de pagamento do Auxílio Emergencial. Além disso, segundo a Caixa, o pagamento continuará sendo creditado na conta do beneficiário para movimentação online e posteriormente será liberado o saque em dinheiro.