Caixa Trabalhador: Aplicativo é usado por beneficiários

O aplicativo Caixa Trabalhador foi atualizado pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo de facilitar a vida dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que a partir de agora poderão consultar informações sobre a prova de vida e a parcela do benefício de maneira simples e rápida através do aplicativo.

O app da Caixa é gratuito e está disponível para dispositivos Android e IOS. O novo serviço deve beneficiar cerca de 6,1 milhões de pessoas, e de acordo com o banco, os usuários terão acesso além da consulta das parcelas do benefício e data de realização da última prova de vida, como o acesso a um fórum com respostas às dúvidas mais frequentes.

Para aproveitar os benefícios do aplicativo Caixa Trabalhador, é necessário que o usuário realize um cadastro, informando alguns dados pessoais, como o CPF, nome, data de nascimento e e-mail. Com o cadastro efetuado, o beneficiário terá acesso as seguintes funções:

Número do benefício;

Quantidade de parcelas;

Dados da conta bancária para crédito;

Se a parcela está disponível, paga, bloqueada, devolvida ao INSS ou não localizada;

Valor, competência, validade, canal e data de pagamento;

Data da última prova de vida realizada;

Calendário de pagamentos;

Perguntas frequentes.

Prova de vida do INSS

A prova de vida, aplicada pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi suspensa no início de março de 2020, devido ao desencadeamento da pandemia do Covid-19. Porém voltou a valer, no último mês de junho, e com isso, o Instituto lançou o novo calendário que decreta as datas nas quais cada beneficiário deve realizá-la.

A prova deve ser feita por todos aqueles que recebem o benefício de aposentadoria ou pensão pelo INSS. O método é utilizado como uma forma de comprovação de que o beneficiado ainda está em vida, para assim serem evitadas fraudes ou pagamentos incorretos a pessoas já falecidas.

Você Pode Gostar Também:

O novo cronograma, publicado no Diário Oficial da União pelo INSS, sofreu uma ampliação até julho de 2022 e consta as datas referentes às provas que deveriam ter sido realizadas de março do ano passado até julho deste ano.

A definição de qual data cada beneficiado deve realizar a prova é de acordo com mês de vencimento da comprovação de prova de vida anterior. Informações que agora, poderão ser consultadas de maneira mais simples e rápida através do aplicativo Caixa Trabalhador.

Outros app da Caixa

Caso o usuário possua algum App da Caixa que utilize o login.caixa, como FGTS, Habitação Caixa e Caixa Tem, não é necessário realizar o cadastro inicial no aplicativo Caixa Trabalhor. Certamente, essa facilidade de acesso centralizado facilita as informações e os acompanhamentos para o trabalhador.

Vale lembrar que o aplicativo Caixa Tem foi criado pelo banco com o objetivo de concentrar os pagamentos do auxílio emergencial em um só lugar, facilitando o acesso de todos os brasileiros a serviços e transações bancárias de sua conta Poupança Digital Social.

O app já possui algumas das funções mais requisitadas, como pagamento de boletos, transferências, consultar saldos e extratos, além de compras na internet utilizando o cartão de débito virtual, gerado gratuitamente no próprio aplicativo.

Os canais de atendimento digitais são alternativas da Caixa que trazem comodidade e segurança aos beneficiários, que não precisam se deslocar até uma agência do banco para obter informações do seu benefício.