Cartão Bolsa Alimentação será distribuído neste ano; veja quem terá direito

O Distrito Federal afirmou que fará a distribuição do Cartão Bolsa Alimentação para cerca de 82 mil estudantes da rede pública de educação. De acordo com o anúncio da Secretaria de Educação, o benefício vai variar de R$ 51 a R$ 103, conforme o número de refeições que o aluno faz na escola.

Neste sentindo, os estudantes que cumprirem suas atividades escolares em apenas um período na instituição, receberão o valor mínimo. Já aqueles que estudam em tempo integral, o benefício terá o valor máximo.

O programa tem um investimento de aproximadamente R$ 11,3 milhões, isso só em 2021.

Aulas presenciais

Com o início da pandemia do coronavírus, as atividades escolares presenciais foram paralisadas para evitar aglomerações e disseminação do vírus. Por esse motivo, milhões de estudantes ficaram cerca de um ano sem aulas regulares, inclusive, na rede pública.

Todavia, no dia 5 de agosto, cerca de 4 mil alunos da educação infantil e ensino fundamental retornaram as atividades presenciais na sala de aula. Porém, aqueles que ainda não conseguiram voltar ao ensino regular receberão o Cartão Bolsa Alimentação.

Diante disso, o objetivo do programa é garantir a essas crianças e adolescentes, muitas em situação de vulnerabilidade social e econômica, a nutrição correta diante o cenário atual através do ticket.

“Os auxílios são recursos eventuais e de transferência de renda, que servem para ajudar as pessoas a enfrentarem momentos de dificuldade econômica. É importante frisar que todo benefício segue critérios e quem recebe é acompanhado pela nossa equipe social”, explicou a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

“Trabalhamos para que o indivíduo e sua família não fiquem dependentes desses benefícios, mas para que encontrem uma maneira de ter o seu próprio sustento, sua autonomia”, completou.

