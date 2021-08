Ciclo operacional: entenda a importância desse indicador na gestão da empresa

Ciclo operacional e a sua importância na gestão

O ciclo operacional é um importante indicador para a sua empresa, descubra a sua importância e o que reflete sobre o seu negócio. Ciclo operacional é o nome dado ao período em que o produto comercializado leva desde a compra da matéria-prima até o recebimento das vendas, ou seja, consiste no tempo em que é necessário para que a empresa realize sua atividade principal.

Em que consiste esse ciclo?

O ciclo operacional inicia na compra da matéria-prima e encerra no recebimento das vendas. No entanto, muitos fatores estão envolvidos nesse cálculo e é preciso levar em consideração o tempo para negociação com fornecedores, recebimento dessa matéria-prima, o tempo de estocagem até a matéria-prima ir para o setor de produção, o prazo para a produção, comercialização e, por fim, o prazo de recebimento dos valores oriundos dessas vendas.

Como saber se esse resultado é positivo ou negativo?

O resultado desse indicador é expresso em dias, indicando a quantidade de dias em que a empresa fica sem entrada de dinheiro no caixa.

O melhor resultado é o que expressa o menor período possível, já que o ideal é que o produto não demore muito nesse processo, possibilitando que esse ciclo esteja em constante renovação.

O que significa rapidez nas vendas, capital de giro e, consequentemente, o crescimento da empresa. É importante que o empreendedor saiba o passo a passo do processo produtivo para que seja possível reduzi-lo ao máximo.

Como calcular?

O Cálculo do ciclo operacional consiste na soma do prazo médio de estocagem (PME) e do prazo médio de recebimento das vendas (PMRV).

O prazo médio de estocagem é o período de dias em que o produto fica parado no estoque e o prazo médio de recebimento das vendas é o período de dias em que o cliente leva para fazer o pagamento.

Esse indicador é válido somente para as indústrias?

O ciclo operacional pode ser aplicado em qualquer segmento empresarial seja indústria, comércio ou serviço. No ramo de serviços, por exemplo, o prazo médio de estocagem, pode equivaler ao período necessário para a prestação do serviço em sua totalidade.

O importante é o que esse indicador representa. Pois, baseado em seu resultado é possível tomar uma série de decisões para melhorar o desempenho da empresa.

Por exemplo, melhorar a negociação com os fornecedores, investir em ações de marketing, investir em campanhas motivacionais no departamento comercial, reduzir o prazo de faturamento dado aos clientes, contratar um bom serviço de entrega para reduzir esse prazo, entre outras medidas cabíveis.