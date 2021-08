Especialista Apple, reconhecida pela qualidade, simplicidade e inovação ligados à marca, a iPlace anuncia vagas em diferentes cidades do Brasil. Há oportunidades nos mais variados cargos e níveis de senioridade, com chances para profissionais com ou sem experiência.

As vagas são para as cidades de São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Mogi das Cruzes (SP), Dois Irmãos (RS), Caxias do Sul (RS), Florianópolis (SC), Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), Salvador (BA), Goiânia (GO), Belém (PA) e Manaus (AM).

Dentre as posições disponíveis, destacam-se as funções de gerente comercial, coordenador técnico, analista técnico, assistente técnico, auxiliar de loja, consultor interno, operador de caixa, subgerente, vendedor, analista de conteúdo, analista de indicadores e Jovem Aprendiz. É possível, ainda, cadastrar o currículo no banco de talentos da empresa (regular ou exclusivo PCD) para concorrer a futuras oportunidades caso o candidato não encontre uma vaga com o seu perfil.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, assim como o salário. Os contratados, no entanto, terão direito a um pacote de benefícios que contempla descontos por meio da Associação de Funcionários, Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte e, claro, Ambiente Colaborativo.

É importante notar que as Lojas iPlace fazem parte do Grupo Herval, uma empresa gaúcha fundada em 1959 e tradicionalmente reconhecida por seus clientes pela qualidade em segmentos diferenciados. Presente em todas as regiões do país, o grupo busca valorizar a diversidade e está aberto a receber pessoas com quaisquer deficiências, etnia, gênero, orientação sexual, geração e diferentes mindsets.

Como se candidatar às vagas da iPlace

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela iPlace deverão acessar a página https://iplace.gupy.io. No endereço eletrônico é possível conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como os requisitos e escopo de atuação de cada posição.