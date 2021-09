Jânio Oliveira defende um SINDSPEM forte, atuante e para todos

Quem já se apresentou como candidato apto a disputar as eleições do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (SINDSPEM), visando um sindicato forte e atuante, foi o servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Jânio Oliveira, que já milita nas atividades de defesa dos interesses dos colaboradores da autarquia, sendo também um grande articulador das políticas públicas para o ganho coletivo.

Jânio tem acompanhado todo o processo de adequação do SAAE ao que estabelece o Marco do Saneamento, como é conhecida a lei federal criada em 2020. O servidor tem acompanhado inclusive o prefeito Ronaldo Lopes em alguns encontros que discute o assunto ao qual a autarquia municipal fundada por seu pai, Dr. Hélio Lopes, precisa ser adequada.

O pretenso candidato à presidência do SINDSPEM, defende um sindicato para todos e tem conversado com os servidores de todas as secretarias municipais, a fim de construir uma proposta de seriedade e compromisso com os funcionários públicos municipais, defendendo as políticas públicas que tragam fortalecimento das categorias à base do diálogo, ponte necessária para a resolução dos conflitos.

“Tenho conversado com os comerciantes onde o sindicato tinha convênio de compras e muitos tem sinalizado positivamente para a reabilitação do convênio, algo que seria uma grande vitória para o servidores públicos do município de Penedo”, afirmou Jânio.