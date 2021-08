Marfrig divulga NOVOS empregos pelo país; veja localidades

Marfrig oferece NOVOS empregos para colaboradores de diferentes áreas de atuação por todo o Brasil. São mais de 50 oportunidades com diversos benefícios disponíveis. Veja, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Marfrig anuncia oportunidades de emprego para profissionais de diferentes áreas

A Marfrig anunciou mais de 50 vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diversas funções em todo o país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios de vale alimentação, restaurante interno e seguro de vida. Dentre as oportunidades, estão os seguintes cargos:

Operador de Skinner;

Operador de Máquinas Industriais;

Coletor de Dados;

Balanceiro;

Operador de e.T.a. (Tratamento de água);

Mecânico Industrial;

Eletricista Industrial;

Pintor;

Analista de Suporte (T.I.);

Líder Operacional (Desossa);

Refilador;

Eviscerador;

Desossador;

Auxiliar Operacional;

Auxiliar de Inspeção (Sif);

Auxiliar de Cozinha;

Almoxarife;

Operador de Máquinas de Refrigeração;

Coordenador Industrial;

Magarefe;

Desossador III a;

Estoquista;

Mecânico Industrial;

Analista de PCP Sênior;

Assistente de Controle de Qualidade;

Analista de Transporte;

Supervisor Operacional (Estoque Físico);

Supervisor de Restaurante;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Ergonomista;

Refilador;

Analista de Administração de Pessoal Sênior;

Coordenador de Estoque;

Analista de Rastreabilidade;

Técnico de Enfermagem;

Auxiliar Operacional;

Supervisor de Meio Ambiente;

Supervisor Operacional (Paletização);

Supervisor Operacional (Carregamento);

Coordenador Industrial;

Treinador de Formação Operacional;

Analista de Desenvolvimento de Sistema Pleno;

Operador de Pá Carregadeira.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Marfrig, os candidatos precisam acessar o site de participação, considerar todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo em candidate-se.

