MEC abre novas vagas em curso para professores de alfabetização

O Ministério da Educação (MEC) abriu mais 50 mil vagas para o curso virtual Alfabetização Baseada na Ciência. Voltado para professores e licenciandos que atuam no ensino na fase da alfabetização, o curso apresenta diversos materiais de apoio para a formação.

Os professores de alfabetização e estudantes de licenciatura que trabalham com esse nível de ensino podem realizar a inscrição no curso por meio do Ambiente Virtual do MEC, a plataforma Avamec.

O curso Alfabetização Baseada na Ciência é composto, até o momento, por 14 módulos teóricos e quatro módulos práticos. Os módulos estão dispostos em manuais.

O material disponibilizado aos docentes aborda temas como noções fundamentais sobre alfabetização, literacia emergente, aprendizagem da leitura e escrita e dificuldades experimentadas durante a aprendizagem de leitura e escrita.

Além disso, o material fornece conteúdos para a aplicação prática da abordagem metodológica do curso. Desse modo, os professores terão acesso a uma série de atividades que visam mobilizar as competências anteriores à leitura e que dão base para a aprendizagem dessas práticas. Há ainda um manual voltado para a avalição da aprendizagem.

De acordo com o MEC, a Capes atuou de forma crucial para a criação do curso. Além disso, para a elaboração dos materiais, o MEC contou com a colaboração de mais de 30 especialistas de instituições do Brasil e de outros países, como Portugal e Estados Unidos.

O curso de Alfabetização Baseada na Ciência é o segundo mais acessado do ambiente virtual do órgão, com 5,18 milhões de visitas. De acordo com sua apresentação, o curso virtual possui carga horária de 180 horas.

Com informações da Agência Brasil.

