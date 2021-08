Uma das maiores empresas brasileiras do setor de produtos cosméticos, a Natura oferece inúmeras oportunidades em diferentes regiões do Brasil. Há chances para São Paulo (SP), Cajamar (SP), Ribeirão Preto (SP), Itupeva (SP), Barueri (SP) e Uberlândia (MG), além de uma vaga para Buenos Aires, na Argentina.

A fabricante de cosméticos tem postos de trabalho disponíveis nas funções de Tech Lead, Técnico de Segurança Ocupacional, Coordenador(a) Financeiro (Prazo Determinado), Analista Gestão de Acessos Sr. – Gestão de Acessos,

Engenheiro de Produto (Inovação), Técnico de Segurança Ocupacional Jr, Analista de Negócios de TI Pl,

Especialista em Arquitetura de Segurança, Coordenador Projetos Fiscais de TI, Vendedor de Loja Natura,

Gerente Evoluções Planejamento Comercial Omnicanal, Auxiliar de Logística, Analista Sr Trade Marketing

M&A Senior Analyst, Coordenador de comunicação, Coordenador de marketing, Coordenador de logística e muito mais.

Além de trabalhar em uma das maiores e mais importantes empresas brasileiras, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a trabalho remoto enquanto durar a pandemia – e a possibilidade de home office no mínimo uma vez por semana -, happy friday, transporte fretado ida/volta ou estacionamento, vale refeição ou restaurante no local, day off de aniversário, vale presente de aniversário, licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 40 dias, e berçário para os filhos de até 3 anos, cota mensal para compra de produtos Avon, Natura e The Body Shop com 40% off, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, PLR e muito mais.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

As vagas estão disponíveis na página do LinkedIn da empresa. Assim, os interessados deverão acessar a plataforma para conferir a lista completa de oportunidades, assim como seus requisitos, e cadastrar seu currículo.