O hábito da poupança no seu planejamento financeiro

O Planejamento financeiro e a viabilização da poupança

A viabilização de uma poupança pode ser um desafio pessoal para quem não costuma realizar planejamento financeiro. No entanto, é completamente possível que você realize um planejamento financeiro contemplando a poupança e modificando hábitos importantes na sua rotina.

Separe seus custos fixos e seus custos variáveis

Um planejamento financeiro pessoal requer uma análise sobre seus hábitos para que você possa verificar quais hábitos dentro da sua rotina podem ser modificados. Sendo assim, separe seus custos fixos e seus custos variáveis para que tenha clareza sobre quais hábitos de consumo podem ser revistos.

Posteriormente, você deve verificar possíveis ações dentro da rotina que gerem economia, de modo que você direcione valores para uma poupança.

Conheça a sua situação patrimonial

A situação patrimonial diz respeito aos bens e/ou dívidas. Sendo assim, avalie a sua real posição frente aos investimentos, empréstimos e financiamentos.

Certamente, é importante ressaltar que deve considerar as aplicações que você escolheu, taxas de juros e prazo de retorno. Já no caso das dívidas, poderá considerar a opção de refinanciar, trocar uma dívida com juros mais altos por uma com juros menores, entre outras medidas que podem ser tomadas.

Você Pode Gostar Também:

O hábito da poupança e as trocas inteligentes

No entanto, essa verificação requer dois pontos de atenção. Primeiramente, você deve enxergar a poupança como hábito. Sendo assim, direcione valores para essa finalidade, independentemente de qual valor seja.

Não menos importante, você deve verificar hábitos passíveis de mudanças, no entanto, não precisa realizar mudanças radicais. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade.

Dessa forma, deve direcionar os valores economizados para a sua poupança, bem como, você pode realizar essa troca no que diz respeito a sua conta bancária, já que as fintechs oferecem serviços bancários sem custo para o cliente.

Defina metas

Definir metas e objetivos é o principal passo para quem deseja uma reorganização financeira. Por isso, seja detalhista, pois traçar metas claras é o que irá nortear o seu planejamento.

Por exemplo, se você tem um sonho de viajar para o exterior, é importante fazer um planejamento sobre quanto você vai gastar com as passagens, estadia, qual é o período que você deseja ficar no local, documentação necessária, além de valores para alimentação, emergências etc.

Definir custos, trocar produtos, modificar hábitos de consumo, dentre outras ações, são pontos relevantes para a viabilização de uma poupança de forma orgânica.