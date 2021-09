Os principais povos da Idade Antiga: confira!

Os principais povos da Idade Antiga: resumo para a sua prova

A Idade Antiga se inicia por volta do ano de 3500 a.C., com a invenção das primeiras formas de escrita, e termina no século V d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente.

Diversos foram os povos que viveram nesse período da história da humanidade. Porém, devemos destacar que os seus feitos são extremamente cobrados pelas principais provas do país.

Assim, para que você consiga se sair bem nos seus exames de história, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre os principais povos da Idade Antiga. Vamos conferir!

Os principais povos da Idade Antiga: a lista

Egípcios: os egípcios foram os responsáveis por desenvolver uma civilização na região norte do continente africano, às margens do Rio Nilo. As principais contribuições que a civilização egípcia deixou foram: a escrita por hieróglifos, a construção das pirâmides e a prática de mumificação dos mortos;



Sumérios: parte da civilização da mesopotâmia, os sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita da humanidade: a escrita cuneiforme;



Amoritas: os amoritas foram liderados por diversos imperadores. Porém, dentre eles, destaca-se Hamurábi, governante responsável pela criação do Código de Hamurabi, um conjunto de leis com grande influência na Mesopotâmia;



Caldeus: os caldeus foram os responsáveis pelo último grande império da civilização mesopotâmica, que terminou após a conquista dos persas em 539 a.C.;



Gregos: a civilização grega surgiu a partir da união entre os cretenses, eólios, dórios e jônios. Os gregos deixaram grandes contribuições para a filosofia, matemática, política, história e diversas outras áreas. Ainda, foram esse povo foi também o responsável por criar a democracia, sistema político que é utilizado até os dias de hoje em diferentes países;



Romanos: os romanos formaram uma das maiores civilizações de toda a antiguidade, deixando importantes e grandes contribuições para a humanidade.



Os principais povos da Idade Antiga: outras civilizações

Além das civilizações que foram mencionadas anteriormente, outros povos também viveram durante a Idade Antiga e merecem destaque devido às suas contribuições para as mais variadas áreas do conhecimento humano. Dentre os principais, podemos citar:

Cartagineses;



Celtas;



Hebreus;



Hititas;



Incas;

Fenícios;

Acádios;



Assírios;

Astecas;



Minoicos;



Olmecas;



Persas.