quem ainda vai receber 5ª parcela nesta semana

A semana está se aproximando do fim, mas os pagamentos do Auxílio Emergencial não vão parar. De acordo com o calendário oficial do programa, mais alguns grupos ainda poderão receber a quinta parcela do benefício nos próximos dias. E isso inclui os informais e os cidadãos que estão pegando no dinheiro através do Bolsa Família.

Segundo o calendário oficial do programa, dois grupos deverão receber as parcelas nesta sexta-feira (20). Tratam-se portanto dos informais que nasceram no mês de janeiro e os usuários do Bolsa Família com o Número de Inscrição Social (NIS) terminando m 1. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o dinheiro estará na conta desde as primeiras horas da manhã.

A partir do sábado (21), os pagamentos da quinta parcela farão uma pausa para os usuários do Bolsa Família. No entanto, os repasses para os informais seguirão normalmente. No sábado (21), por exemplo, é a vez daqueles que nasceram nos meses de fevereiro e março. As duas turmas irão receber essa liberação de uma só vez.

Os pagamentos não irão parar no domingo (22). Esta, aliás, vai ser a data da liberação do dinheiro para aqueles que nasceram no mês de abril. Mesmo sendo um final de semana, essas pessoas poderão receber essa quantia em suas contas digitais. De acordo com a Caixa Econômica Federal, não há nenhum impedimento quanto a isso.

De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros são usuários do Auxílio Emergencial. Destes, 27 milhões são informais os outros são beneficiários do Bolsa Família. De acordo com o Governo, esse número total pode cair um pouco por causa das análises constantes do Dataprev.

Calendários diferentes

Vale sempre lembrar que informais e usuários do Bolsa Família possuem regras diferentes para o recebimento do Auxílio Emergencial. Isso valeu nos três primeiros meses de pagamentos e segue valendo agora durante a prorrogação do benefício.

Os usuários informais recebem primeiro a liberação do dinheiro de forma digital. Isso quer dizer portanto que essas pessoas poderão mexer na quantia apenas através do app Caixa Tem ou ainda do Internet banking. Só em uma segunda data é que eles irão poder sacar o valor.

Não é assim que funciona para os usuários do Bolsa Família. Para esses brasileiros, a data de pagamento é uma só. Nesta semana, por exemplo, eles podem mexer no dinheiro através dos meios digitais, e podem também ir até uma agência e sacar a quantia de uma vez.

Valores do Auxílio

O que é igual para esses dois grupos é mesmo a questão do valor. De acordo com o Ministério da Cidadania, os montantes do Auxílio Emergencial este ano variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender da pessoa que está recebendo.

Esses valores valem desde o início dos pagamentos ainda em abril. E de acordo com o Ministério da Economia, eles deverão seguir valendo pelos meses adicionais da prorrogação. Pelo menos essa é a ideia até aqui.

Nos últimos meses, manifestantes contrários ao Governo Federal foram às ruas para pedir um aumento no patamar de pagamentos. No entanto, o Palácio tomou a decisão de não fazer nenhuma alteração neste sentido.