Sociedade Monte Pio dos Artistas de Penedo recebe novos instrumentos musicais

A Sociedade Monte Pio dos Artistas, cuja sede foi completamente restaurada por meio de uma parceria entra a Prefeitura de Penedo e o IPHAN-Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, recebeu nesta quarta-feira (11) mais três instrumentos musicais.

A banda Maestro Júlio Catarina, da Sociedade Monte Pio dos Artistas foi contemplada pelo edital do Prêmio Funarte (Fundação Nacional de Artes ), de Apoio a Bandas de Música.

A solenidade de entrega contou com as presenças da Superintendente de Formação e Difusão da Secretaria Estadual de Cultura (SECULT), Tereza Machado, da Secretária Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, Aliny Costa, do Vereador Denys Reis, além de integrantes da banda e da direção do Monte Pio dos Artistas.

De acordo com Tereza Machado foram entregues hoje um Saxofone Alto, Saxofone Tenor e uma Trompa, instrumentos de alto valor econômico e de grande importância para as bandas do gênero.

O maestro Douglas Felipe Rocha, da banda contemplada, agradeceu a todos os parceiros envolvidos nessa conquista, inclusive a Secretária Municipal de Cultura Aline Costa, que sempre convida-os a tocar em eventos planejados pelo município.

Restauração Completa

O casarão do Montepio dos Artistas foi totalmente restaurado no ano de 2016, integrando o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades Históricas, uma parceria entre a Prefeitura de Penedo e o IPHAN.

A restauração do prédio que abriga a entidade realizada em parceria com o órgão federal contemplou em Penedo nove projetos de restauração, que totalizaram mais de R$ 20 milhões de reais, iniciativa do Governo Federal que chegou por aqui graças ao empenho da Prefeitura de Penedo.

O Casarão do Montepio dos Artistas abriga em sua sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca uma importante escola de música, voltada ao ensino gratuito para jovens e crianças em risco de vulnerabilidade social.

