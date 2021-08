Teleperformance tem MILHARES de empregos pelo país

Teleperformance tem MILHARES de vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de especialização em TODO BRASIL. São mais de 400 oportunidades abertas, com chances exclusivas para PCDs. Confira, a seguir, como se candidatar!

Teleperformance anuncia oportunidades de emprego para TODO BRASIL

A Teleperformance divulgou mais de 400 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diversas funções em todo o país. Além do salário, a empresa oferece vale transporte, seguro de vida, convênio com empresas parceiras, convênio médico, convênio odontológico, home office, vale alimentação, entre outros benefícios. Dentre as vagas abertas, estão:

Gerente de Wfm Sênior;

Gerente de Recrutamento e Seleção;

SP | Expert em Interação | Plataforma de Streaming Novelas e Filmes;

RN | Expert em Interação | Consultor de Atendimento Sac / Vendas;

RN | Expert em Interação Multiskill;

RN | Expert em Interação | Atendimento Cartões;

SP | Expert em Interação | Prevenção a Fraude APP;

SP | Expert em Interação | Sac Cartões Bilíngue (Inglês);

SP | Experto En Interaccion Bilingüe | Apoyo a Distribuidores;

Bahia | Agente de Atendimento | Chat e e Mail;

Alagoas | Agente de Atendimento | Chat e e Mail;

Paraíba | Agente de Atendimento | Chat e e Mail;

SP | Expert em Interação | Sac – Atendimento Seguros;

SP | Expert em Interação | Sac Lapa;

RN | Expert em Interação | Suporte Técnico a Dispositivos Móveis;

SP | Expert em Interação | Atendimento Imobiliário;

Paraná | Expert em Interação | Atendimento Imobiliário;

Rio de Janeiro | Expert em Interação | Atendimento Imobiliário;

Bahia | Expert em Interação | Atendimento Imobiliário;

RN | Expert em Interação | Atendimento Imobiliário;

Pernambuco | Expert em Interação | Atendimento Imobiliário;

Ceará | Expert em Interação | Consultor de Atendimento Sac / Vendas;

Piauí | Expert em Interação | Consultor de Atendimento Sac / Vendas;

RN | Expert em Interação | Suporte Técnico Maquininhas;

Sergipe| Expert em Interação | Suporte Técnico Maquininhas;

Bahia | Expert em Interação | Suporte Técnico Maquininhas;

SP | Expert em Interação | Suporte Técnico Maquininhas;

SP | Expert em Interação | Mídias Sociais Trilíngue (Espanhol e Inglês);

SP | Expert em Interação | Backoffice Digital;

SP | Expert em Interação | Tratativa de Reclamações Entretenimento;

RN | Expert em Interação | PCD;

SP | Expert em Interação | Sac de Pagamentos;

SP | Expert em Interação | Retenção Produtos Digitais;

Maranhão | Expert em Interação | Consultor de Atendimento Sac / Vendas;

RIO de Janeiro | Expert em Interação | Consultor de Atendimento Sac / Vendas;

Amazonas | Expert em Interação | Consultor de Atendimento Sac / Vendas;

SP | Expert em Interação | Vendas Morumbi;

Atendente Receptivo Bilíngue – Turismo;

Ceará | Expert em Interação | PCD;

Maranhão | Expert em Interação | PCD;

Atendente Receptivo Trilíngue (Inglês e Espanhol) – Mídias Sociais;

Piauí | Expert em Interação | PCD;

Amazonas | Expert em Interação | PCD;

RIO de Janeiro | Expert em Interação | PCD;

Atendente Receptivo Bilíngue – Inglês Fluente;

Paraná | Expert em Interação | PCD;

Bahia | Expert em Interação | PCD;

Alagoas | Expert em Interação | PCD;

Paraíba | Expert em Interação | PCD;

Sergipe | Expert em Interação | PCD;

Bahia | Expert em Interação | Tratativa de Reclamações Mídias Sociais;

Pará | Expert em Interação | PCD;

Pernambuco | Expert em Interação | PCD;

RN | Expert em Interação | Tratativa de Reclamações Mídias Sociais;

Pernambuco | Expert em Interação | Tratativa de Reclamações Mídias Sociais;

SP | Expert em Interação | Tratativa de Reclamações – Mídias Sociais;

RN | Expert em Interação Sac Varejo Whatsapp;

Entre outros.

Como se candidatar

A Teleperformance está com mais de 400 oportunidades de emprego disponíveis para TODO BRASIL. Para se candidatar, os interessados precisam acessar o site de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

