Atualidades: o que é lockdown?

Lockdown: um resumo sobre o tema

Com o início da pandemia de COVID-19, muitos países adotaram o denominado “lockdown”.

Assim, é muito provável que os vestibulares, os concursos ou a prova do ENEM abordem esse tópico em questões de atualidades ou como tema de redação.

Dessa maneira, para te ajudar nos seus estudos, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o lockdown e o seu funcionamento. Confira!

Lockdown: definição

O termo “lockdown” faz parte da língua inglesa e tem como significados “bloqueio total” ou “confinamento”.

O conceito passou a ser amplamente utilizado no Brasil, uma vez que foi a medida mais rígida a ser adotada por alguns lugares do país durante a pandemia. O lockdown foi adotado em determinados municípios do Pará, no Maranhão, na cidade de Fortaleza e em algumas cidades de São Paulo.

Lockdown: medidas

O lockdown consiste em, basicamente, a parada das atividades que possam causar contato entre as pessoas. Assim, ficam incluídas entre as medidas de lockdown o fim das atividades comerciais, das atividades de lazer, das escolas e do deslocamento parte de viagens desnecessárias.

As medidas restritivas podem ser impostas pelas autoridades com prerrogativas para isso, pelas autoridades policiais ou pela justiça. Ainda, as autoridades que possuem o poder de instaurar essa medida podem ser municipais, estaduais ou federais.

Diferentemente das regras de distanciamento social, o lockdown prevê o fechamento total de determinadas regiões, em que apenas comércios com características denominadas “essenciais” podem funcionar.

Ainda, o lockdown prevê também o fechamento de rodoviárias, de estações de trem ou de metrô e de aeroportos, pode haver também a interdição parcial ou total do trânsito, permitindo apenas deslocamentos emergenciais.

Lockdown: diferenças com o isolamento social

Muitas pessoas confundem os termos “lockdown” e “isolamento social”. Porém, devemos saber que eles são diferentes, apesar de relacionados.

O distanciamento social não prevê o um fechamento do comércio ou de outras atividades. Essa medida consiste somente em transmitir recomendações para a população alertando para que as pessoas mantenham certa distância umas das outras, com o objetivo de evitar a proliferação de determinada doença.

Avalie o Texto.

Fonte: Notícias Concursos