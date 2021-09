B2W Digital abre 30 vagas de emprego em Contagem

A B2W Digital está divulgando várias oportunidades de emprego na região de Contagem, em Minas Gerais. A empresa é para da Americanas S.A., e atende aos diversos clientes, disponibilizando plataforma física e digital com muitas formas de lojas. Saiba como se candidatar a um dos cargos anunciados!

B2W Digital tem mais de 30 empregos em Contagem

Os interessados em uma das oportunidades da B2W Digital podem seguir as informações abaixo para se candidatar. Os aprovados no processo seletivo terão benefícios como vale-transporte, seguro de vida, convênio com empresas parceiras, desconto em produtos, bicicletário, plano médico e odontológico, ginástica laboral e muitos outros.

A vaga disponível para as 30 oportunidades é o cargo de Operador de Logística. Para a função, os contratados devem exercer as atividades seguintes:

armazenamento e movimento dos produtos, conforme as tarefas de movimentação física;

movimento de mercadorias com auxílio de transpaleteira, de maneira a respeitar as normas de segurança;

auxílio na contagem de produtos;

verificação e emissão de notas;

separar pedidos e armazenar produtos;

receber e conferir produtos.

Exigências

Os candidatos a uma das oportunidades devem ter:

nível médio completo;

toda a documentação atualizada;

disponibilidade para turnos e horários diversos: das 6h às 14h20; das 14hàs 22h20; e das 22h Às 6h20.

Como se candidatar

Para se inscrever a uma das oportunidades de emprego na B2W Digital e Americanas, os candidatos podem acessar o site de participação e cadastrar currículo atualizado. A empresa é referência no mercado e busca talentos que possam preencher as exigências e se comprometer com as atividades disponíveis.

