Coca-Cola FEMSA abre novos empregos pelo país; veja cargos

A Coca-Cola FEMSA está com NOVOS empregos disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de atuações pelo país. São mais de 70 oportunidades abertas, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações!

Coca-Cola FEMSA anuncia vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas

São mais de 70 NOVAS vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diversas especializações em todo o país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece plano de médico, plano odontológico, cooperativa de crédito, participação de lucro, programa de treinamento, seguro de vida e vale alimentação. Dentre as oportunidades abertas, estão os cargos a seguir:

Promotor (a) de Vendas – Rio Grande;

Analista de Execução Sr Digital – São Paulo;

Técnica/Técnico Segurança do Trabalho – Chapecó;

Analista Tecnologia Informação Pleno – São Paulo;

Mecânica / Mecânico de Manutenção de Equipamentos – Cascavel;

Analista Automação Sr – Marília;

Assistente Administrativo – Marília;

Operadora(o) Maquina – Marília;

Supervisora (o) Produção – Marília;

Analista Sênior RH (Folha de Pagamento) – São Paulo;

Assistente de Faturamento – Porto Alegre;

Vendedora ou Vendedor – Assis;

Coordenador (a) de Compras e Análises Financeiras – São Paulo;

Vendedora / Vendedor Jr – Ponta Grossa;

Supervisora / Supervisor de Merchandising – Guarapuava;

Vendedor Pl – Mogi das Cruzes;

Analista Informações Sr – Belo Horizonte;

Ajudante Operacional – Porto Alegre;

Executivo(a) de Trade Cerveja e Alcóolicos – Rio Grande do Sul;

Lubrificador Industrial – Porto Alegre;

Promotor/Promotora – Exclusivo para PCD – Santos;

Promotora e Promotor de Vendas – Botucatu;

Analista Informações Jr – São José;

Conferente Administrativo – Pelotas;

Supervisor (a) de Merchandising – Rio Grande do Sul;

Técnico (A) Manutenção (Mecânica) Pl ‘Temporário’ – Mogi das Cruzes;

Auxiliar de Entregas – São Paulo;

Ajudante Operacional – São Paulo;

Motorista Entregador (a) – São Paulo;

Promotor(a) – CNH B e Carro Próprio – Itaúna;

Supervisor (a) de Operações – Porto Alegre;

Executiva (o) Brand Ambassador – São José do Rio Preto;

Vendedor (a) Jr – Alvorada;

Coordenador (a) de Planejamento Financeiro – São Paulo;

Pesquisador(a) – Ponta Grossa;

Técnico de Manutenção Elétrica – Curitiba;

Executivo – Cerveja New Partners – São Paulo;

Chefe Modelos de Armazém – São Paulo;

Encarregado (a) de Distribuição e Operações – Três Corações;

Ajudante Operacional (Feminino / Masculino) – Formiga/MG;

Promotora e Promotor de vendas – Assis;

Vendedora ou Vendedor – Presidente Venceslau;

Operador de Empilhadeira – São Paulo;

Supervisor(a) de Administração e Finanças – São José do Rio Preto;

Executiva / Executivo Trade – Belo Horizonte;

Operadora/Operador Empilhadeira (Temporário) – Chapecó;

Executiva / Executivo Trade – Curitiba;

Promotor/Promotora – Petrópolis;

Promotor/Promotora – Juiz de Fora;

Assistente de Faturamento – Exclusivo para PCD – Joinville;

Entre outros.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades de emprego disponíveis na Coca-Cola FEMSA, é necessário acessar o site de inscrição, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo em candidate-se.

Gostou das informações? Acompanhe o Notícias Concursos!