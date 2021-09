Como criar uma plataforma de Equity Crowdfunding?

O financiamento coletivo vem ganhando cada vez mais expansão. Nesse sentido, o Equity Crowdfunding também está conseguindo destaque no mercado de investimento. No entanto, surgem algumas dúvidas sobre os primeiros passos nessa plataforma. Logo, descubra noções básicas para criar o seu próprio modelo.

Conheça o mercado do Equity Crowdfunding

Conhecer o seu mercado de atuação é essencial para o sucesso nos negócios. Desse modo, procure estudar atentamente tudo sobre as plataformas de Crowdfunding. Além disso, também é importante realizar uma análise do mercado na sua região e observar o comportamento dos projetos de outras empresas.

Crie um Plano de Negócio para o seu Equity Crowdfunding

Criar um plano de negócio é essencial em qualquer empreendimento, tendo em vista que será a estrutura, o esqueleto da sua plataforma. Além disso, é nele que você vai se basear para atingir os seus objetivos.

Logo, devem ser listados neste documento as estratégias que serão utilizadas, uma análise da situação do mercado, capital inicial, os custos operacionais, a tecnologia que será adotada e as técnicas de marketing.

Defina o público-alvo do Equity Crowdfunding

É fundamental você ir além do mercado, ou seja, é necessário conhecer quem são seus clientes. Por isso, é preciso realizar uma pesquisa detalhada do perfil de quem pode se interessar pela plataforma.

Esse processo é importante, porque para cada público é necessária uma abordagem diferente. Portanto, se deseja saber como fazer um financiamento coletivo de sucesso, a definição do público é um dos segredos.

Escolha a tecnologia que será utilizada na sua plataforma de Equity Crowdfunding

Essa é uma das partes essenciais. Por isso, para você conseguir ter o funcionamento regularizado e sem problemas, é necessário verificar toda a documentação necessária para a abertura da plataforma, inclusive um laudo de um auditor atestando que a sua solução funciona e está adequada.

Além disso, é fundamental a contratação de um equipe jurídica para a verificação de todas as questões regulatórias.

Registro de sua plataforma de Equity Crowdfunding junto à CVM

Para o seu empreendimento estar liberado para funcionamento, é necessário obter uma licença junto à CVM (Comissão de Valores Imobiliários). Desse modo, é importante ler a Instrução 588, pois, consta todos os pré-requisitos e documentos necessários.

Estratégias de marketing para o Equity Crowdfunding

Após a conclusão desses processos e com o registro definido, é hora de colocar a plataforma no ar. Em contrapartida, é essencial a criação de estratégias de marketing para conseguir o engajamento das pessoas e, consequentemente, obter uma vaquinha online para arrecadar dinheiro de forma efetiva. Por isso, é importante pensar em um planejamento de divulgação, assim, a plataforma consegue ganhar popularidade.

As plataformas de Equity Crowdfunding têm crescido no mercado e surgem como grandes oportunidades para os empreendedores. Com isso, é um ótimo investimento para a lucratividade dos negócios de uma empresa.