Concurso ALE RN: Edital é autorizado e distribuição das vagas é confirmada

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso Assembleia Legislativa RN). O certame foi autorizado, conforme Diário Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado. O edital será aberto para 47 vagas, nos cargos de técnico e analista.

A autorização do concurso ALE-RN revela para quais cargos o edital será aberto. O edital está confirmado com vagas para técnico legislativo, de nível médio e com salários de R$4.139,75. As oportunidades serão oferecidas para as seguintes especialidades:

Apoio Administrativo (nível médio) – 13 vagas;

Contabilidade (nível médio e certificado de curso profissionalizante correlato) – três vagas;

Edificações (nível médio e certificado de curso profissionalizante correlato) – uma vaga;

Tecnologia da Informação (nível médio e certificado de curso profissionalizante correlato) – cinco vagas;

Tecnologia de Sistema (nível médio e certificado de curso profissionalizante correlato) – uma vaga.

O cargo de analista, de nível superior, terá salário de R$7.725,75. As vagas serão liberadas para as seguintes especialidades:

Processo Legislativo (nível superior em qualquer área) – dez vagas;

Arquitetura (graduação em Arquitetura) – uma vaga;

Contabilidade (graduação em Contabilidade) – três vagas;

Engenharia Civil (graduação na área) – uma vaga;

Engenharia Elétrica (graduação na área) – uma vaga;

Medicina (graduação em Medicina e especialização em Cardiologia) – uma vaga;

Administração (graduação na área) – três vagas;

Tecnologia da Informação (graduação na área ou qualquer curso superior com pós-graduação em TI) – quatro vagas.

Além dos salários iniciais, ambos receberão o auxílio alimentação de R$1.400 mais o auxilio saúde de R$500. Sendo assim, o salário do técnico poderá chegar a R$6.039,75 e a do analista a R$9.625,75.

O certame está previsto para ser publicado no primeiro semestre de 2022. O edital de abertura, no entanto, ainda pode ser liberado em 2021, conforme previsão dada pelo procurador-geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e presidente da comissão, Sérgio Freire, no dia 10 de julho.

Último Concurso AL RN foi divulgado em 2013

O último edital do concurso da Assembleia Legislativo do Estado do Rio Grande do Norte foi divulgado em 2013, quando contou com 85 vagas para os cargos de Técnico Legislativo, de nível médio e médio/técnico, assessor técnico de controle interno e analista legislativo, ambos de nível superior. A Fundação Carlos Chagas (FCC) organizou o certame.

A taxa de inscrição custou:

– R$ 89,00 (oitenta e nove reais) para os cargos de Analista Legislativo, todas as habilitações;

– R$ 98,00 (noventa e oito reais) para o cargo de Assessor Técnico do Controle Interno;

– R$ 68,00 (sessenta e oito reais) para os cargos de Técnico Legislativo, todas as habilitações.

Os salários oferecidos variavam de R$2.609,48 a R$17.025. A jornada de trabalho, na ocasião, era de 40 horas semanais. Os profissionais foram contratados sob regime estatutário, o que garante a estabilidade.

A prova objetiva do concurso contou com 60 questões distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, História do Rio Grande do Norte, Constituição do Estado, Legislação da Assembleia e Conhecimentos Específicos, a depender da vaga. Além da avaliação, houve redação (analista), estudo de caso (técnico na especialidade de programador, operador de som e técnico de hardware) e prova prática (técnico legislativo na especialidade de Taquigrafia).

De acordo com o edital, para ser aprovado, foi necessário obter, no mínimo, 240 pontos na parte de Conhecimentos Gerais e 180 na de Conhecimentos Específicos.

O concurso teve validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

