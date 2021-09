Grupo Imediato abre NOVOS empregos pelo país

Grupo Imediato inicia a semana com NOVOS empregos disponíveis para colaboradores de todo o país. Para e candidatar, basta ler atentamente todas as informações e preencher todos os requisitos informados pela empresa. Confira!

Grupo Imediato anuncia vagas de emprego para diferentes áreas

O Grupo Imediato divulgou NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para profissionais de diferentes especializações pelo país. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos e suas localidades:

Motorista – Minas Gerais;

Técnico de Refrigeração – Ribeirão Preto;

Analista de Operações – São Paulo;

Assistente de Operações – São Paulo;

Técnico em Refrigeração – Presidente Prudente;

Líder de Operações – Presidente Prudente;

Assistente de Frota – São Paulo;

Coordenador de Frota – Paulínia;

Analista de RH / DP – Paulínia;

Supervisor de Distribuição – Paulínia;

Analista de Operações – São Paulo.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades, os interessados precisam acessar o link de inscrição, clicando aqui, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo em candidate-se.

Ainda, a depender do cargo, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como plano de saúde, vale alimentação, convênio odontológico, vale refeição e vale transporte.

