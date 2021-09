Operação policial ‘QUEBRA-CABEÇA’ acontece em Penedo

Segurança Pública deflagra operação para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas nos estados de Alagoas, Paraná e Minas Gerais.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) coordenou uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar com o objetivo de prender integrantes de uma organização criminosa que atuavam principalmente na parte alta e baixa da cidade histórica de Penedo-AL; e dois membros que se encontravam em Cidade Gaúcha-PR e Andradas-MG.

A ação aconteceu nesta quarta-feira (29) sendo cumpridos 15 mandados de prisão e 08 de busca e apreensão, expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

A operação é fruto de um trabalho investigativo da Divisão Especial de Investigações e Capturas (DEIC), realizada de forma integrada com o 11º Batalhão de Polícia Militar.

Os mandados foram cumpridos nos bairros Barro Vermelho, Santa Cecília/ Matadouro e Vila Izabel/Cacimbinhas em Penedo. O tráfico ocorria fortemente em áreas diferentes de Penedo. Líder de tal Orcrim já se encontra preso por tráfico e porte de arma de fogo.

O gerente principal desse núcleo criminoso evadiu-se para o Paraná por estar sendo ameaçado; já o outro alvo foi para Minas Gerais antes da deflagração da Operação Quebra-Cabeça. Ambos permaneceram monitorados, e com o apoio da PC-PR e PM-MG foi possível obter as localizações a fim de serem submetidos às leis penais.

A operação ganhou o nome de “Quebra-cabeça”, pois a informação inicial, confirmada ao longo da investigação, é que havia atuações diversas formando assim um emaranhado de atividades ilícitas que precisavam ser ligadas, e assim, desarticular uma Organização criminosa, a qual conta com diversos membros com antecedentes criminais voltados para o tráfico.

O efetivo participante

Para o cumprimento dos mandados durante a operação integrada foram empregados policiais militares em Alagoas do 11º BPM, Grupamento Aéreo, BOPE, BPRV, 1º Cia e agentes da DENARC e da DEIC; além de agentes da Polícia Civil do Paraná e do apoio da 163ª Companhia do 29° Batalhão da Polícia Militar em Minas Gerais.

Até o presente momento uma pessoa foi presa e um mandado de busca foi realizado. Os demais alvos seguem foragidos, porém as buscas continuam. O indivíduo foi encaminhado para a sede da DENARC, para a confecção dos procedimentos cabíveis.

A população é grande parceira das forças de segurança no combate ao crime em Alagoas e pode contribuir com o trabalho das polícias realizando denúncias sobre homicídios, tráfico de drogas, roubos, organizações criminosas e outros crimes por meio do Disque Denúncia. As informações podem ser repassadas, de forma anônima e gratuita, por meio de ligações para o 181.

Assessoria