Penedo recebe selo internacional de destino com turismo seguro

Certificação do Conselho Mundial de Viagens e Turismo é chancelada pelo Governo de Alagoas

Decom Penedo com Agência Alagoas

As ações de combate ao coronavírus em Penedo estão protegendo e salvando vidas de nossa população e dos visitantes também. Por conta dos excelentes resultados no controle da pandemia, o município ganhou o selo internacional de turismo seguro.

O reconhecimento ao trabalho iniciado no governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes veio nesta segunda-feira, 13, quando o atual Prefeito de Penedo recebeu do seu antecessor o selo internacional Safe Travels de segurança sanitária.

O certificado do World Travel and Tourism Council (WTTC) – Conselho Mundial de Viagens e Turismo, entidade que lidera o setor em escala mundial – já reconhece Alagoas como destino seguro, condição que o torna responsável por chancelar o selo aos municípios.

“Penedo vem priorizando as ações de proteção à população em relação à pandemia, e hoje todos os estabelecimentos comerciais tomam essas precauções. Os nossos restaurantes e hotéis estão empenhados em cumprir os protocolos estabelecidos e, por isso, Penedo foi beneficiado com esse selo que é muito importante para garantir a saúde dos penedenses e para os turistas que visitam a cidade”, afirmou o Prefeito Ronaldo Lopes na divulgação feita pela assessoria da Sedetur Alagoas.

À frente da pasta que impulsiona o turismo alagoano no governo de Renan Filho, o ex-prefeito Március Beltrão também destacou o reconhecimento ao controle da pandemia no município que administrou.

“Penedo demonstra responsabilidade social com a saúde dos visitantes e também com a população local porque, a partir do momento que o município se habilita a receber o selo Safe Travels, ele está habilitado a fazer todos os procedimentos sanitários necessários para tomar conta da saúde dos munícipes e dos seus visitantes e garantir a segurança de todos”, afirmou o gestor da Sedetur Alagoas.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pedro Soares, também participou da solenidade que formalizou a certificação, selo que somente mais seis municípios de Alagoas receberam até agora.

O Selo Safe Travels

O Safe Travels é promovido internacionalmente pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo e leva em consideração todos os protocolos sanitários para o segmento do turismo, com considerações e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).