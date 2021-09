Programa São Paulo Integral 2022 abre matrículas 

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo abriu inscrições para o Programa São Paulo Integral (SPI).

As escolas terão até 10 de setembro, para fazer a adesão ou manifestar interesse na continuidade do programa. É preciso formalizar interesse preenchendo os formulários que precisarão ser encaminhados às Diretorias Regionais de Educação (DREs), através do Sistema SEI.

O programa atualmente atende mais de 30 mil alunos em quase 200 escolas de Educação Infantil, Ensino Infantil e Ensino Médio.

Para maiores detalhes sobre os procedimentos de adesão ou continuidade, acesse o Comunicado de Adesão/Participação.

No final de agosto de 2021, foi publicada a Instrução Normativa SME nº 34 que reorganiza o Programa São Paulo Integral na cidade de São Paulo para o ano de 2022. Para acessar a Instrução Normativa, clique aqui.

Objetivo do Programa São Paulo Integral

Você Pode Gostar Também:

O programa tem como objetivo promover experiências pedagógicas visando à consecução da educação integral através do aumento do tempo dos alunos nas unidades escolares de maneira qualificada.

Ele também busca a ressignificação dos espaços e do currículo, mantendo o direito de acesso às escolas e outros locais, proporcionando um desenvolvimento integral, corroborando para uma aprendizagem multidimensional e a integralidade dos estudantes.

Já para as escolares do Ensino Fundamental e Médio, que fazem parte do programa, além das disciplinas tradicionais oferecidas, outras atividades são praticadas; como:

Dança,

Clubes de leitura,

Horticultura,

Robótica,

Entre outras.

São várias possibilidades, respeitando o Currículo da Cidade de São Paulo e as demandas das regiões. Para saber tudo sobre o Programa São Paulo Integral, clique aqui.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Auxílio Emergencial 2021: confira os calendários referentes às parcelas 5, 6 e 7.